2018-07-31T16:44:29+03:00
Общество

За полгода Коми покинули свыше 10 тысяч человек

Отток населения из региона постоянно увеличивается
Алиса КОЗЛОВА
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Коми приобретает репутацию региона, непривлекательного для жизни. Фото: www.ampravda.ruКоми приобретает репутацию региона, непривлекательного для жизни. Фото: www.ampravda.ru
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В Коми наблюдается отток населения. Только за первые полгода республику покинули 10 тысяч 379 человек. Почти шесть тысяч человек — 5 тысяч 627 человек - переехали в другие регионы за период с апреля по июнь этого года.

Жителей республики манят российские мегаполисы, большие города и черноморский берег. В Санкт-Петербург за последние шесть месяцев из Коми перебрались 1 тысяча 21 человек, в Москву и Московскую область переехали 1 тысяча 138 человек, в курортных городах Краснодарного края осели 760 наших земляков, в соседнюю Кировскую область уехали 726 человек.

Миграционные потоки из Коми выходят за пределы страны. Свыше 400 человек переехали из республики в Украину, а из стран, не входящих в состав СНГ, самой популярной является Германия, куде с начала этого года эмигрировали 10 жителей республики. Эту информацию «КП в Коми» предоставил Комистат.

Жители Коми покидают такие города, как Сыктывкар (за 6 месяцев уехали 1109 человек) и Воркута (город лишился 1153 жителей). Среди сельских районов в лидерах по оттоку жителей находится Корткеросский район, который покинули 238 человек.

Отметим, что численность населения республики уверенно снижается уже последние девять лет. В 2009 году в регионе проживало 922 тысяч 321 человек, а на начало 2018 года этот показатель составил 840 тысяч 873 человека.

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