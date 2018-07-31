Бывший владелец медиахолдинга в Коми Павел Кочанов: «Я не устраивал Торлопова и Чернова»

31 Июль 12:29 2018-07-31T16:21:55+03:00

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В Замоскворецком суде Москвы по видеосвязи с Сыктывкарским городским судом допросили бывшего руководителя информационного агентства «Комиинформ» и учредителя информационного агентства «КомиОнлайн» Павла Кочанова. Он проходит в качестве свидетеля по «делу Гайзера».

Павел Кочанов рассказал, как его вынудили покинуть государственное СМИ и как по принципам лояльности он получал гранты регионального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Акцент на «Единую Россию»

Павел Кочанов рассказал, что у «КомиОнлайна» были договоры на освещение определенных тем, и эту работу курировал начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак. Со слов соучредителя агентства Захара Волокитина Кочанов знал, что какие-то из материалов согласовывались. Передавались ли деньги в конвертах Волокитину от заместителя главы Коми Алексея Чернова или Марущака или от их имени, он не знает, передает «7х7».

Кроме договоров на освещение тех или иных тем, «КомиОнлайн» получал гранты от республиканского агентства по СМИ. В среднем сумма варьировалась от 50 до 300 тыс. руб. Всего, по словам свидетеля, агентство получило пять или шесть грантов, а суммы всегда были разные. Эти деньги, по информации Кочанова, распределяла комиссия, в которую входили Марущак, руководитель агентства по СМИ и журналисты.

Лично Кочанова никто не просил не публиковать что-то или публиковать позже или раньше, но он допустил, что Волокитин мог обсуждать такие вопросы с Марущаком. Также свидетель не смог вспомнить просьб создать «информационный вакуум» в отношении определенных лиц.

— Конкретных случаев я не знаю. Но если посмотреть шире, то при различных предвыборных кампаниях высказывались просьбы делать акцент на деятельности депутатов от «Единой России», — вспомнил Кочанов.

Учредителем агентства была компания «Межрегиональные информационные ресурсы», параллельно была создана компания «Бизнес-интегратор». Их учредителем был сам Кочанов, но в 2007 году по договоренности с Волокитиным он продал ему 49% этих фирм по номиналу за 4 тыс. 900 руб., хотя активы были дороже. Партнеры договорились, что Волокитин полностью берет на себя управление процессами, потому что Кочанов переезжал в Москву. Доля в компаниях, по замыслу Кочанова, должна была мотивировать Захара Волокитина как совладельца бизнеса заниматься компаниями. Волокитин, по словам свидетеля, проработал в «КомиОнлайне» до 2013 года и перешел на работу заместителем Марущака.

Свидетель вспомнил, что встречался с Марущаком и обсуждал сотрудничество, но договориться о нем не удалось.

Про расследование

Прокурор спросил у Кочанова, проводили ли журналисты агентства расследование о выделении земель с участием мэра Сыктывкара Ивана Поздеева. Свидетель подтвердил это и уточнил, что Марущак просил его воздержаться от подготовки материала по этой теме, но расследование все равно продолжили, хотя «не в таком широком масштабе».

Гособвинение на это попросило пояснить, связано ли прекращение грантового финансирования с подготовкой расследования, на что свидетель ответил, что прямой связи с тем, что «мы не получим, если продолжим писать», не было.

Чернов тоже заинтересовался расследованием и спросил, кто его финансировал, были ли это зарубежные организации. Кочанов ответил, что автор расследования несколько раз участвовала в школах для журналистов, которые в том числе проводили и иностранные организации. Он как руководитель агентства не видел в этом ничего противозаконного. Свидетель рассказал, что ему не известно, что Чернов проводил какие-то совещания с руководителями рекламных служб компаний.

Про Общественную палату

Далее речь зашла об Общественной палате Коми. Свидетель рассказал, что решение о ее создании принималось, скорее всего, коллегиально, но документ о ее создании подписывал глава, на тот момент им был Владимир Торлопов. Кочанов вспомнил, что к нему уже в качестве заместителя Марущака обращался Волокитин и просил обратить внимание на члена палаты Евгения Вологина.

Денег в конвертах Кочанову, по его словам, ему не передавал, ходили слухи, что некоторые журналисты получали какие-то деньги, но фактов у него нет.

Кочанов рассказал, что был соучредителем компании «Энигма», владевшей одноименным клубом-рестораном в Сыктывкаре вместе с матерью и сестрой предпринимателя Александра Зарубина, а также Валерием Веселовым и Игорем Кудиновым. По словам свидетеля, это был законный бизнес.

Давление сверху

Гособвинение зачитало показания, которые Кочанов давал на следствии. В них он рассказывал, что в 1996 году стал инициатором создания первого частного информационного агентства «Комиинформ», впоследствии получившего статус государственного, и до июля 2006 года возглавлял уже ГУП «Комиинформ». Кроме этого, он создал несколько крупнейших медиапроектов: региональное приложение к газете «Комсомольская правда», деловой еженедельник «Навигатор Коми», радиостанцию «Европа Плюс Коми» и «Радио Семь», информационно-аналитическое агентство «Имидж-Контакт» и региональную редакцию журнала «Лица». В 2006 году выступил соучредителем «КомиОнлайна» вместе с Захаром Волокитиным.

С момента создания «КомиОнлайн» позиционировал себя как независимое электронное СМИ и допускал критику по отношению к власти. На сайте публиковались статьи, критикующие власть, но писали в основном о явных проблемах: плохих дорогах, ветхом жилье и высоких тарифах.

В июле 2006 года Кочанов покинул «Комиинформ» из-за давления властей. В частности, был организован ряд проверок, в том числе и прокурорских.

— Как впоследствии я узнал, я не устраивал Торлопова и Чернова из-за своей объективной позиции. После моего ухода руководителями «Комиинформа» назначались подконтрольные властям лица, — рассказывал Кочанов.

Вместе с Кочановым из «Комиинформа» ушла основная масса журналистов, они перешли в «КомиОнлайн». На тот момент действующую власть республики не устраивала любая критика. Чернов лично несколько раз звонил Кочанову и просил ослабить критику Торлопова, а также не освещать в СМИ деятельность некоторых кандидатов в депутаты.

Правда в обмен на деньги

В 2010 или 2011 году к Кочанову обратился начальник управления информации главы Павел Марущак и предложил найти общий язык, а также наладить сотрудничество с администрацией главы. Под этим подразумевалось, что нужно относиться к власти лояльно — не критиковать высших должностных лиц и освещать деятельность партии в положительном свете. Взамен Марущак обещал помощь в финансировании. Его предложение устроило руководство «КомиОнлайна», дальше с ним взаимодействовал уже Волокитин.

Певел Марущак и Вячеслав ГайзерФото: фото komikz.ru

После этого агентство перестало публиковать критические материалы и стало согласовывать с Марущаком публикации, которые касались оценки действий власти. За это агентство стало раз в квартал получать гранты по 300 тыс. руб. Кроме этого, был договор с коммерческой компанией, через которую тоже шло финансирование. Марущак обращался с просьбами не публиковать тот или иной материал, придержать его или «сделать информационный вакуум в отношении тех или иных лиц».

К 2012 году между Марущаком и Волокитиным сложились доверительные отношения, чиновник предложил последнему перейти на работу в его управление. Со слов Волокитина, Марущак предложил ему заработок, который значительно превышал официальную зарплату. При этом Волокитин остался акционером совместной с Кочановым компании. С этого времени Кочанову стали поступать указания не только от Марущака, но и от Волокитина, который передавал его слова.

Марущак, по словам свидетеля, не угрожал, но санкции могли быть (примером тому была газета «Красное знамя»). После критических материалов на газету стали давить, создали клон «Красное знамя Севера», которую активно распространяли в муниципалитетах. Главным редактором газеты была назначена Дарья Шучалина, которая была знакома с Черновым. Также Кочанов, согласно показаниям, слышал, что Чернов лично проводил беседы с рекламодателями, чтобы они не размещали рекламу в «Красном знамени».

Зарплата в конвертах

В 2014 году финансирование «КомиОнлайна» сократилось в два раза, а в 2015 году агентство вообще не получило никаких грантов. Кочанов созвонился с Марущаком по телефону и спросил, почему прекратилось финансирование. Чиновник пояснил, что это связано с активностью в журналистском расследовании по поводу выделения земли строительным компаниям, связанным с мэром Сыктывкара Иваном Поздеевым.

— Таким образом Марущак своими действиями показал влияние властей на информационную политику нашего агентства, а в Коми существовала система, что финансировались только те СМИ, информационная политика которых была подконтрольна властям и Марущаку лично, — делал вывод в показаниях Кочанов.

Свидетель также слышал, что журналисты проправительственных СМИ получали заработок выше, чем средняя заработная плата на рынке, и это не всегда проходило официально, но конкретных примеров он назвать не может.

С 2006 по 2008 год, согласно показаниям, свидетель был членом Общественной палаты Коми. Он слышал, что с 2010 года Марущак курировал палату, а сама она была создана по инициативе Чернова, чтобы собрать общественных деятелей под одной крышей и контролировать их активность. Палата по большей части состояла из подконтрольных властям людей, например, националист Алексей Колегов, адвокат Роман Койдан, главный редактор «Красного знамени Севера» Дарья Шучалина, политолог Евгений Вологин и многие другие. Волокитин и Марущак звонили Кочанову и просили информационно продвигать Шучалину, Вологина, Койдана.

В 2012–2013 годах Кочанов несколько раз записывался на прием к Чернову и просил финансовой поддержки, а Чернов переадресовывал его к Марущаку.

После того, как Кочанов подтвердил показания, Чернов попросил свидетеля уточнить, как он мог занимать критическую позицию по отношению к властям, которые и были учредителем «Комиинформа», и было ли это заложено в редакционной политике.

По словам свидетеля, критическая позиция не была заложена в редакционной политике, но при этом он не помнит, чтобы были какие-то звонки с претензиями по поводу деятельности «Комиинформа».

Он объяснил, что нашел взаимосвязь между рядом проверок «Комиинформа» и редакционной политикой, которую проводил, и подчеркнул, что это его суждение. Свидетель пояснил, что проверки не были связаны с нарушением законодательства в части урегулирования конфликта интересов из-за того, что он параллельно с работой в ГУПе владел медиаактивами. По его словам, компании были созданы еще до «Комиинформа». Кочанов не смог вспомнить, какие именно критические материалы о Торлопове выходили на «Комиинформе», но никаких угроз из-за этого он не получал.

Газету «Красное знамя Севера» он назвал спойлером, так как шрифты названий и контент изданий были похожи. Свидетель предположил, что тираж «Красного знамени» через год выпуска «Красного знамени Севера» уменьшился.

Защита попросила свидетеля рассказать, кто и когда сообщил ему, что региональная общественная палата была создана, чтобы собрать деятелей под одной крышей. Кочанов ответил, что это его личное суждение. Также он сообщил, что не знает, в чем заключалось содействие Марущака в получении грантов и ущемлялись ли права других изданий, но он сделал такое предположение потому, что «Красное знамя», например, получателем грантов не являлось.

По словам Кочанова, у него нет конкретных фактов о том, что Марущак или Чернов контролировали членов палаты и «КомиОнлайн».

— В журналистском сообществе звучала информация, со слов журналистов и руководителей СМИ, что вы непосредственно курируете агентство «БНКоми», формат кураторства и взаимодействия я не знаю. Но информация о том, что такое кураторство присутствует, есть в медиакругах. Кто конкретно об этом говорил, не вспомню, — сказал Кочанов.