Эжвинцы несколько дней подряд спасают утопающих на местом пляже: обзор случаев у «гиблого места»
Вчера на пляже Эжвинского района Сыктывкара спасли трех подростков. Если бы не расторопность местных, то этот случай мог бы закончиться массовой трагедией. Сообщается также, что это далеко не единичный случай и вытаскивать захлебывающихся людей приходится практически каждый день. Но проблема, по мнению местных, пока не устранима, так как «гиблое место» пользуется особой популярностью у купающихся.
23 июля местная жительница Алевтина А. отдыхала на эжвинском пляже, на котором, как известно, МЧС по Коми разрешило загорать, но запретило купаться. С 11 до 17 часов она стала свидетелем спасения утопающих.
- На наших глазах благодаря одному бдительному, храброму и отважному парню были спасены как минимум 6 человеческих жизней! Он рассказал, что каждый раз, когда приходит на пляж, вытаскивает захлебывающихся в водовороте людей. И это происходит в одном и том же месте, - сообщает Алевтина А.
Эжвинка Виктория А. сообщает о случае, который тоже произошел в районе лодочной станции вчера. Не исключено, что он связан с первым инцидентом.
- Мой муж с несколькими мужчинами ринулся вытаскивать из воды двух девочек и мальчика, которые наглотались воды. На вид им было 12-13 лет, - рассказала Виктория.
Сообщается, что шесть спасителей не могли самостоятельно попасть на берег. Тогда посетители пляжа стали кидать надувные матрасы, чтобы мужчины смогли выбраться из воды.
- Я там был. Держал девочку, чтобы не утонула. Место паршивое. Течение не то, что сносит, а прямо тянет вниз. Сам плыть не мог, держал девочку, за которую ухватилась ее подруга и друг. Если бы мужики круги и матрацы не бросили, то вместе с ними под воду бы и ушел. Будьте аккуратнее и следите за своими детьми, - пишет спаситель Владислав С.
Похожий случай у лодочной станции произошел в Эжве 20 июля. Иванна Л. сообщает о том, что там чуть не утонули два подростка, которые не умели плавать. Она рассказала, что у детей началась паника, они стали захлебываться и пошли ко дну, но, к счастью, их успели вытащить из воды.
Отметим, что дети, которые оказались у водоема без присмотра взрослых, стали настоящей болью последнего месяца в Коми. Не проходит и дня без трагедии у водоема. С начала лета уже утонуло десять несовершеннолетних. Страшная регулярность привела к тому, что родителей детей, которые гуляют без присмотра взрослых у водоемов, теперь будут штрафовать.