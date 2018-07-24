Эжвинцы несколько дней подряд спасают утопающих на местом пляже: обзор случаев у «гиблого места»

24 Июль 15:18 2018-07-24T16:21:16+03:00

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Вчера на пляже Эжвинского района Сыктывкара спасли трех подростков. Если бы не расторопность местных, то этот случай мог бы закончиться массовой трагедией. Сообщается также, что это далеко не единичный случай и вытаскивать захлебывающихся людей приходится практически каждый день. Но проблема, по мнению местных, пока не устранима, так как «гиблое место» пользуется особой популярностью у купающихся.

23 июля местная жительница Алевтина А. отдыхала на эжвинском пляже, на котором, как известно, МЧС по Коми разрешило загорать, но запретило купаться. С 11 до 17 часов она стала свидетелем спасения утопающих.

- На наших глазах благодаря одному бдительному, храброму и отважному парню были спасены как минимум 6 человеческих жизней! Он рассказал, что каждый раз, когда приходит на пляж, вытаскивает захлебывающихся в водовороте людей. И это происходит в одном и том же месте, - сообщает Алевтина А.

Эжвинка Виктория А. сообщает о случае, который тоже произошел в районе лодочной станции вчера. Не исключено, что он связан с первым инцидентом.

- Мой муж с несколькими мужчинами ринулся вытаскивать из воды двух девочек и мальчика, которые наглотались воды. На вид им было 12-13 лет, - рассказала Виктория.

Сообщается, что шесть спасителей не могли самостоятельно попасть на берег. Тогда посетители пляжа стали кидать надувные матрасы, чтобы мужчины смогли выбраться из воды.

- Я там был. Держал девочку, чтобы не утонула. Место паршивое. Течение не то, что сносит, а прямо тянет вниз. Сам плыть не мог, держал девочку, за которую ухватилась ее подруга и друг. Если бы мужики круги и матрацы не бросили, то вместе с ними под воду бы и ушел. Будьте аккуратнее и следите за своими детьми, - пишет спаситель Владислав С.

Похожий случай у лодочной станции произошел в Эжве 20 июля. Иванна Л. сообщает о том, что там чуть не утонули два подростка, которые не умели плавать. Она рассказала, что у детей началась паника, они стали захлебываться и пошли ко дну, но, к счастью, их успели вытащить из воды.

Отметим, что дети, которые оказались у водоема без присмотра взрослых, стали настоящей болью последнего месяца в Коми. Не проходит и дня без трагедии у водоема. С начала лета уже утонуло десять несовершеннолетних. Страшная регулярность привела к тому, что родителей детей, которые гуляют без присмотра взрослых у водоемов, теперь будут штрафовать.