Опубликован график выходных дней на 2019 год

25 Июль 11:26 2018-07-25T11:55:38+03:00

Россияне будут отдыхать 10 дней на новогодних каникулах и девять дней на майских праздниках

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В следующем году россияне будут отдыхать 10 дней на новогодних каникулах и девять дней на майских праздниках, сообщает РГ со ссылкой на Минтруд России.

Новогодние каникулы в России стартуют 30 декабря и продлятся до 8 января включительно. Известно, что субботу, 5 января, перенесут на 2 мая, а воскресенье, 6 января, перенесут на 3 мая.

Длинных выходных на День защитника Отечества, в которым так привыкли россияне, ждать в следующем году не придется: жители страны будут отдыхать в субботу и воскресенье — 23 и 24 февраля. А вот благодаря Международному женскому дню люди будут отдыхать три дня — с пятницы по субботу.

В 2019 году майские каникулы будут весьма длинными: мы будет отдыхать с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 12 мая - итого девять дней.

День независимости — 12 июня — в следующем году приходится на среду, соответственно люди будут отдыхать всего один день. Зато порадует День народного единства, благодаря которому россияне забудут про работу на 3 дня: со 2 по 4 ноября.