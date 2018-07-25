Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми подключились к экологической акции «Речная лента- 2018»

25 Июль 12:53 2018-07-25T13:24:20+03:00

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В Ухте первыми на уборку в этом году вышли работники Нефтешахтного управления «Яреганефть». Шахтеры-нефтяники навели порядок на берегах ручьев Малый и Большой Войвож.

Культура производства – культура жизни

…Работники нефтешахты №3 освободили от мусора ручей Большой Войвож, питающий искусственное водохранилище. Жители Яреги с удовольствием приезжают сюда половить рыбу, позагорать и искупаться. Но не все проявляют сознательность и убирают за собой после отдыха – хватает и таких, кто оставляет после себя отходы. Все это потом и убирают работники НШУ.

– В рамках экологической политики Компании «ЛУКОЙЛ» в НШУ «Яреганефть» постоянно ведется осмотр промышленных объектов. Когда обнаруживается загрязнение и захламление, тут же организуется уборка. Не будешь же год ждать акцию! А что касается ручьев, на которых мы убираемся… Кажется, до людей стало доходить, что мусорить – это плохо, потому что с каждым годом хлама становится меньше, – объясняет ведущий инженер по охране окружающей среды НШУ «Яреганефть» Оксана Ковалева.

Соратники по акции полностью согласны с девушкой. Начальник участка добычи нефтешахты №1 Виталий Кислица участвует в акции уже пятый год.

– Поддержание чистоты на производственных объектах – неотъемлемая часть культуры производства, а соблюдение чистоты на улицах, парках, в лесу – культура жизни. Понятия тесно взаимосвязаны. Как человек привык вести себя в жизни дома, так и на производстве, и наоборот. Считаю, что своим примером надо воспитывать дома детей, а на работе – молодое поколение шахтеров. Приучать к аккуратности и порядку, – говорит мужчина.

За несколько часов нефтяники собрали около 12 кубометров мусора, оставшегося от бурной человеческой жизнедеятельности на берегах водоемов. Все собранное впоследствии вывезли на Ухтинский полигон силами предприятия «Ухтаспецавтодор».

Наградили за очистку прибрежных территорий

В администрации Усинска наградили участников экологической акции «Речная лента – 2017». Среди борцов за чистоту водных объектов и прибрежных территорий Коми были отмечены и сотрудники ЛУКОЙЛ-Коми.

Прошлым летом на территории Коми нефтяники провели шесть субботников, убрав в общей сложности 23,5 тысячи квадратных метров берегов. Среди борцов за чистоту водных объектов республики отметили и сотрудников ЛУКОЙЛ-Коми.

«Речная лента» остается самым масштабным природоохранным мероприятием нашего края. Цель акции – улучшение экологической обстановки и привлечение граждан к защите окружающей среды. Работники всех структурных подразделений ЛУКОЙЛ-Коми в Коми ежегодно принимают участие в «зеленом марафоне».

На днях лучшие участники прошлогодней экологической акции в Усинске были поощрены наградами. От имени руководителя администрации Усинска Станислава Хахалкина борцам за чистоту окружающей среды вручили благодарности. В числе награжденных значились и трудовые коллективы ЛУКОЙЛ-Коми.

Напомним, что прошлым летом на территории Коми нефтяники провели шесть масштабных субботников, убрав в общей сложности 23,5 тысячи квадратных метров берегов ручьев и рек.

К примеру, в августе 2017 года работники ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» навели порядок за селом Колва, где образовалась несанкционированная свалка мусора. Для очистки земли понадобились не только люди, но и спецтехника, при помощи которой был убран крупногабаритный мусор. Чтобы вывезти на полигон весь собранный хлам, два груженных доверху самосвала совершили 12 рейсов.

– Крайне важно заботиться о водных объектах и поддерживать чистоту на территории нашего округа, ведь мы приходим сюда отдыхать. Согласитесь, что мало кому понравится смотреть на мусор на лоне природы. Гораздо приятнее любоваться чистыми северными пейзажами, – отметила ведущий инженер по охране окружающей среды ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Ольга Пушникова, постоянный участник экологических акций.

На этом участие ЛУКОЙЛ-Коми в экологической акции не заканчивается. В этом году нефтяники Усинска еще не раз выйдут на масштабную уборку прибрежных территорий.