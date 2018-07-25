2018-07-25T14:34:20+03:00
Общество

«Каждый день тонут люди»: жители Эжвы самостоятельно патрулируют пляж, чтобы никто не погиб

По мнению людей, мэрия ничего не делает для того, чтобы оградить людей от опасности
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Виталия ТимушеваФото Виталия Тимушева
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В воскресенье у «гиблого» места на пляже Эжинского района Сыктывкара из воды вытянули тонущую женщину, в понедельник — трех подросток. В соцсетях люди пишут, что организовали добровольное патрулирование на лодках, потому что местная мэрия ничего не делает для того, чтобы оградить людей от опасности. В пресс-службе администрации пояснили, что патрулирование проводится, правда только в выходные дни.

В Эжве за несколько дней спасли несколько человек от гибели на реке. Несмотря на таблички «Купаться запрещено», люди на свой страх и риск лезут в воду. Сильное течение места, которое уже прозвали гиблым, сносит и затягивает на дно.

- Я сейчас видел, как на пляже Эжвы чуть не утонула женщина. Ее успели вытащить мужики. Теперь там местные ребята поставили лодку и дежурят, - сообщил очевидец.

Эжвинцы просят администрацию организовать патрулирование места, так как по их мнению табличек «Купаться запрещено» недостаточно.

- Купание на пляже запрещено строго-настрого: качество воды не соответствует норме, а сильное течение опасно. Там есть знаки «Купаться запрещено». Это всего лишь место отдыха людей у воды. На основании официального постановления патрулирование — дежурство спасателей — организовано только по выходным дням. Предположительно, до 27 августа будет проводится такая работа, - сообщили в пресс-службе Эжвинского района Сыктывкара.

Однако некоторые жители Эжвы все-таки стойко считают, что местная администрация бросает людей на произвол. По их мнению, недостаточно установки простых табличек «Купание запрещено» .

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