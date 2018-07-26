Водопад прямо в подъезде: жители Инты публикуют видео, как ливень настиг людей в жилых домах

26 Июль 14:00 2018-07-26T14:44:05+03:00

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25 июля в Инте «внезапно» пошел сильный ливень и некоторые жители Инты столкнулись с серьезными проблемами в своих домах. Горожане жалуются, что ливень прошел не только на улице. Благодаря непогоде ступени лестниц некоторых домов смахивали на водопады. Свое недовольство люди выливают в соцсети.

Оценить, какая норма осадков выпала в Инте вчера, 25 июля, не представляется возможным. Как отметили в Коми ЦГМС, на местной станции не зафиксировали буйства стихии. Однако синоптики не исключают возможности, что за пределами станции ливень имел место быть. Это подтверждается данными из соцсетей, где люди активно публикуют последствия непогоды. Дождь шел всего полчаса, но оставил весомый ушерб жилому фонду города.

В частности в доме №7 по улице Горького, по лестницам стекал водопад. Люди писали, что в прошлом году в этом здании прошел ремонт.

Инту затопило. 25 июля 2018 года. Видео из паблика Типичная Инта.

В доме №10 по улице Куратова дождь шел не только на улице, но и в квартирах. Обеспокоенные жители позвонили в управляющую компанию, где им отрапортовали: крышу отремонтировали идеально. То, что «идеальная» крыша пропускает львиную долю осадков, работники ЖКХ слышать не хотели.

Инту затопило, улица Куратова, 10. 25 июля 2018 года Видео из паблика Типичная инта.

В доме №30 по улице Мира, как пишут люди, затопило все подъезды. Также досталось квартирам по улице Морозова, где от влаги пузырились обои в квартирах. Кроме того, улицы города были похожи на небольшие реки, по которым рассекали автомобили.

Как рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми» заведующий отделом ПТС и ЖКС интинской мэрии Григорий Николаев, с каждой управляющей компанией и каждым домом будут разбираться конкретно. Многие из этих проблемных домов в планах текущих ремонтов. В том числе и попавший в зону риска дом №7 по улице Горького. Оказывается, там ремонт еще не проводили. Он запланирован на следующий год. «В прошлом году мы проводили собрание, чтобы ремонт перенесли на более ранний срок. Комиссия определила дату - провести ремонт в 2018/2019 году. Но так как в этом году у нас не хватило средств в рамках выделенных на город, то ремонт запланирован на следующий год. Сейчас управляющая компания будет проводить там текущий ремонт», - рассказал он.

Отметим, что июль этого года наполнен природными катаклизмами. В начале месяца стихия вместе с ураганами и ливнями настигла Сыктывкар. Через несколько дней она посетила Ухту. Усинск тоже отхватил «порцию шторма»: там даже вводили режим чрезвычайной ситуации.