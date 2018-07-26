2018-07-26T15:54:40+03:00
Общество

На пляже в Эжве, где каждый день тонули люди, спасатели организовали ежедневное патрулирование

Люди для этого обратились в администрацию Сыктывкара
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Светлана ПантелееваФото Светлана Пантелеева
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На пляже Эжвинского района люди на свой страх и риск лезут в воду, не обращая внимание на таблички «Купаться запрещено». К счастью, местные жители успевают вытаскивать захлебывающихся людей из воды. Они несколько недель просили администрацию обратить внимание на эту проблему и назначить ежедневное патрулирование. Вчера мэрия Сыктывкара и МЧС России по Коми достигли договоренности: теперь у «гиблого» места будут ежедневно дежурить спасатели, сообщают в мэрии.

Зона у реки в Эжвинском районе Сыктывкара не имеет статуса официального пляжа, поэтому купание там запрещено. Но вода как магнит притягивает жителей Эжвы. В последнюю неделю участились сообщения о тонущих в кошмарных водоворотах людях. Если бы не бдительность отдыхающих, то каждый из этих случаев мог бы закончиться трагедией.

Люди обратились в администрацию Сыктывкара, чтобы было организовано ежедневное патрулирование водоема. Дело в том, что береговая зона у Вычегды не имеет статуса пляжа,а является лишь местом отдыха у воды, поэтому до недавнего времени спасатели дежурили только в выходные и праздничные дни.

Городская администрация уже достигла договоренности с региональными силами МЧС: на этом участке реки Вычегда будет организовано ежедневное дежурство спасателей из Сыктывкарского поисково-спасательного отряда – филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС России».

Отметим также, что в Эжве в воскресенье из воды вытащили женщину, а в понедельник - трех подростков: двух девочек и мальчика. Люди сообщают о сильном течение в этом месте, которое буквально утягивает людей на дно.

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