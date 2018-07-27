#Самсебеволонтер: «Комсомолка» ищет тех, кто преображает мир вокруг себя
Газета «Комсомольская правда в Коми» запускает проект «Сам себе волонтер». Мы хотим показать, что делать добрые дела самостоятельно — это здорово!
Убрать свой двор, очистить подъезд от похабных надписей или собрать бутылки на пляже — это хоть и маленькое, но геройство. Геройство потому, что это не модно. Ломая систему, человек ничего не получает взамен, кроме радости от сделанного добра.
Кому следует принять участие в этом проекте?
«Комсомолка» приглашает тех, кто делает мир вокруг себя лучше – в одиночку или с единомышленниками.
- Вы убрали стадион от стеклянных бутылок?
- Играете в футбол с сиротами или приносите в интернет подарки на праздники?
- Вы очистили остановку от старых объявлений?
- Или, наконец, просто каждую неделю подметаете свой подъезд и ухаживаете за клумбой во дворе?
И все это просто потому, что так жизнь становится лучше и приятнее. Хватит прятаться в тени! Выходите и расскажите, насколько сложно быть не таким, как все, и насколько приятно видеть результаты своего труда. Возможно, вы знаете таких людей сами, но они не привыкли афишировать свои поступки.
Как принять участие в проекте?
- Опубликуйте свою историю о том, как помогаете людям или меняете окружающее вас пространство, в соцсетях
- Поставьте хештег #самсебеволонтер.
Живые и честные истории о взлетах и падениях мы опубликуем на страницах «Комсомольской правды в Коми» и в соцсетях издания. Ждем ваши истории с хэштэгом #Самсебеволонтер до конца сентября.
Если есть вопросы, то позвоните нам по телефону 8-904-239-39-82 или напишите Анастасии Машкалевой vk.com/petifoni. Вместе мы сможем показать, что для преобразования мира и помощи другим людям, достаточно небольших и ежедневных усилий.
Какой приз получат авторы историй?
Каждый участник нашего проекта #Самсебеволонтер получит подарок от редакции газеты, а также возможность заполучить единомышленников, которые тоже захотят стать «сам себе волонтерами». Вместе мы сделаем Республику Коми такой, какой бы хотели ее видеть: чистой, уютной и приветливой.