Самсебеволонтер: «Комсомолка» ищет тех, кто преображает мир вокруг себя

27 Июль 10:32 2018-07-27T13:15:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Газета «Комсомольская правда в Коми» запускает проект «Сам себе волонтер». Мы хотим показать, что делать добрые дела самостоятельно — это здорово!

Убрать свой двор, очистить подъезд от похабных надписей или собрать бутылки на пляже — это хоть и маленькое, но геройство. Геройство потому, что это не модно. Ломая систему, человек ничего не получает взамен, кроме радости от сделанного добра.

Кому следует принять участие в этом проекте?

«Комсомолка» приглашает тех, кто делает мир вокруг себя лучше – в одиночку или с единомышленниками.

- Вы убрали стадион от стеклянных бутылок?

- Играете в футбол с сиротами или приносите в интернет подарки на праздники?

- Вы очистили остановку от старых объявлений?

- Или, наконец, просто каждую неделю подметаете свой подъезд и ухаживаете за клумбой во дворе?

И все это просто потому, что так жизнь становится лучше и приятнее. Хватит прятаться в тени! Выходите и расскажите, насколько сложно быть не таким, как все, и насколько приятно видеть результаты своего труда. Возможно, вы знаете таких людей сами, но они не привыкли афишировать свои поступки.

Как принять участие в проекте?

- Опубликуйте свою историю о том, как помогаете людям или меняете окружающее вас пространство, в соцсетях

- Поставьте хештег #самсебеволонтер.

Живые и честные истории о взлетах и падениях мы опубликуем на страницах «Комсомольской правды в Коми» и в соцсетях издания. Ждем ваши истории с хэштэгом #Самсебеволонтер до конца сентября.

Если есть вопросы, то позвоните нам по телефону 8-904-239-39-82 или напишите Анастасии Машкалевой vk.com/petifoni. Вместе мы сможем показать, что для преобразования мира и помощи другим людям, достаточно небольших и ежедневных усилий.

Какой приз получат авторы историй?

Каждый участник нашего проекта #Самсебеволонтер получит подарок от редакции газеты, а также возможность заполучить единомышленников, которые тоже захотят стать «сам себе волонтерами». Вместе мы сделаем Республику Коми такой, какой бы хотели ее видеть: чистой, уютной и приветливой.