Суд по делу Гайзера: свидетель настаивает, что слово «бандиты» предложил вписать следователь

27 Июль 11:55 2018-07-27T15:02:42+03:00

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В Замоскворецком городском суде по «делу Гайзера» допросили Александра Мальцева — экс-бухгалтера компаний предпринимателя Валерия Веселова и семьи Александра Зарубина.

Мальцев рассказал, что в 1996 году он начал работать в кредитном отделе «Комисоцбанка». С обвиняемыми по делу Гайзера он познакомился там же, сообщает «7х7».

По словам свидетеля, еще он работал бухгалтером в компании «Релакс», владевшей одноименным ночным клубом в Сыктывкаре. Доли в этой компании принадлежали матери и сестре Александра Зарубина. Мальцев вспомнил, что предоставлял отчетность компании Демьяну Москвину [фигурант дела Гайзера, заключил досудебное соглашение, получил шесть лет колонии], который представлял интересы семьи предпринимателя. Еще одним учредителем «Релакса» был он сам. Стать совладельцем его попросил предприниматель Валерий Веселов, который также имел долю в компании. Денег за это он не получал, но и не делал никакой работы как совладелец этой компании.

У Мальцева была доля в компании, владеющей базой отдыха «Шишкин лес», соучредителем этой компании выступал «Сыктывкарский ликеро-водочный завод». Жена Мальцева, которая работала в «Фонде поддержки инвестпроектов», владела долей фирменных магазинов ЛВЗ в Сыктывкаре, но была номинальным держателем доли. Мальцев, по его словам, узнал об этом только перед разводом с супругой.

Свидетель предположил, что Веселов не хотел оформлять компанию на себя, поэтому нужен был номинальный учредитель, а когда дочери Веселова исполнилось 18 лет, долю переоформили на нее. По словам Мальцева, «Релакс» приносил прибыль и вел бизнес законно. У прежних собственников были «грехи перед налоговой», он как бухгалтер исправил эту ситуацию.

Власть, бизнес и силовой блок

После этого гособвинение огласило показания, которые Мальцев давал на следствии. В них он говорил, что Зарубин управлял «Комисоцбанком», выходцы из которого впоследствии стали руководителями республики. У Зарубина после отъезда из Коми остались бизнес-активы: гостиница «Югор» и компания «Комикнига», доли в которой принадлежали матери бизнесмена. Управлять ими он поручил бывшему коллеге по «Комисоцбанку» Игорю Кудинову. Для этого бизнесмены купили компанию «Радонеж», которая торговала религиозной литературой, она стала управляющей компанией «Югора» и «Комикниги».

В показаниях Мальцев рассказывал, что в 2003 году команда Зарубина разделилась на три направления: власть, бизнес и силовой блок.

Во власть пошли Вячеслав Гайзер, Владимир Тукмаков и Николай Смышляев [при Гайзере — министр архитектуры и коммунального хозяйства республики]. В 2009 году к ним присоединился Эдуард Слабиков [при Гайзере — руководитель дорожного агентства], который до этого работал в «МДМ банке». Контрольно-счетную палату республики возглавила Ирина Борзик, которая работала заместителем Гайзера в «Комисоцбанке». Ее заместителем стал еще один выходец из банка Антонов. По словам свидетеля, Антонова быстро вынудили уйти с должности, так как он сообщил о фиктивных проверках, которые проводила КСП. Со временем к ним присоединились Алексей Чернов и Павел Орда. С этого времени все финансовые решения согласовывались с Черновым.

Бизнес-направлением руководил Игорь Кудинов. Со временем по инициативе Зарубина был создан «Фонд поддержки инвестпроектов Коми», в который вошли ликвидные республиканские предприятия.

В силовой блок входили Валерий Веселов и Юрий Бондаренко. В показаниях свидетель отмечал, что у Веселова в подчинении находилась организованная преступная группа «Айвенго», которая занималась «крышеванием» предпринимателей. Свидетель описывал и знакомство с ними: он как кредитный эксперт банка поехал для оценки на одно из предприятий, но его туда не пустили, тогда он обратился к зампреду банка Анисимову, и тот привлек для решения проблемы Веселова и Бондаренко. Они решили вопросы с допуском на предприятие.

— Думаю, потому что их знали как представителей организованной преступности, — рассказал свидетель.

По словам Мальцева, в клуб «Релакс», который принадлежал Веселову, приходили отдыхать представители ОПГ Пичугина. Раньше они отдыхали в заведении и не платили по счетам, из-за чего конфликтовали с охраной клуба. В показаниях Мальцев поименно перечислил членов преступной группы, входящих в «Айвенго».

«Все, что было изложено в протоколе, противоречило моей позиции»

Закончив читать показания, прокурор спросил, давал ли Мальцев эти показания. Свидетель ответил, что давал, но отметил, что большую часть из того, что изложено в протоколе, ему рассказал следователь, который показывал документы. Протокол допроса, по словам Мальцева, переделывали два или три раза.

— Вы читали протокол перед тем, как его подписывали? — спросил прокурор.

— Я читал, просил его переделать. Мы частично переделали, но следователь сказал, что суть одинаковая, поэтому оставили, хотя большая часть слов не мои. Слова «бандиты» и «финансисты» — это слова, которые предложил написать следователь, — сказал свидетель.

Мальцев подтвердил, что формулировки о трех подразделениях преступного сообщества, слово «прокладка» для описания некоторых компаний, о которых говорил свидетель, предложил использовать следователь. По его словам, следователь два раза исправил протокол допроса, но на третий раз отказался это сделать.

Также следователь показывал Мальцеву фотографии охранников «Релакса», посмотрев которые, свидетель подтвердил, что знает их, и следователь сам отнес их в блок бандитов. Никаких фамилий бандитов из «Айвенго» Мальцев не называл.

Мальцев утверждает, что эпизод показаний о том, что финансовые вопросы решались с разрешения Чернова, тоже вписал в протокол следователь, который его допрашивал. О существовании Чернова он узнал только после арестов в сентябре 2015 года, а о деятельности Зарубина знает только из статей в «Красном знамени».

После этого к допросу свидетеля на заседании подключилась судья, которая спросила Мальцева, читал ли он протокол перед тем, как его подписать.

— Вас во времени ограничивали? — спросила судья.

— Вообще-то было уже поздно, и в первый день меня допрашивали без протокола, подписывали уже во второй день, — ответил свидетель и добавил, что все, что было изложено в протоколе, противоречило его позиции.