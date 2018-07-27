2018-07-27T16:55:20+03:00
Общество

В Сыктывкаре девушки вызвали наряд пожарных, чтобы потушить тлеющий окурок

Выражение лиц огнеборцев, которые прибыли на этот вызов, были бесценны
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Аполлинарии ВетровойФото Аполлинарии Ветровой
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Сыктывкарки проявили чудеса бдительности, вызвав наряд МЧС, чтобы потушить окурок, который тлел в траве. Выражение лиц пожарных, которые прибыли на этот вызов, были бесценны, сообщают очевидцы курьезного происшествия.

«Лучше перебдеть, чем недобдеть», - подумали сыктывкарки, когда увидели тлеющий окурок на пересечении улиц Первомайская и Оржоникидзе в Сыктывкаре вчера, 26 июля. Девушки, недолго думая, позвонили в МЧС и сообщили об угрозе возгорания. На вызов приехала пожарная машина с несколькими огнеборцами.

- Надо было видеть лица пожарных, когда они увидели, зачем их вызвали! Просто рядом, например, есть цветочный магазин, где дали бы ведро с водой. Можно было просто сходить в магазин, купить бутылку с водой и затушить тлеющую сигарету. Но девушки решили пойти непростым путем. Но они, конечно, молодцы. Ответственность на высшем уровне, - отметила очевидец забавного происшествия Аполлинария Ветрова.

В итоге, огнеборцы успешно затушили тлеющий окурок и уехали.

Фото Аполлинарии Ветровой

Фото Аполлинарии Ветровой

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