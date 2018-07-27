«Чудак танцевал на выпускном в Эжве с похоронными венками»

27 Июль 19:43 2018-07-27T19:56:19+03:00

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Вчера в приемной Главы РК прошла прямая линия «Общественный порядок: как не нарушить закон». На ней присутствовали представители народных дружин, которых горожане часто видят патрулирующими улицы или помогающими полиции во время массовых мероприятий. Командиры добровольных отрядов — Сергей Кравченко и Александр Неськин — рассказали интересные случаи из своей практики.

Всего в Сыктывкаре действуют две добровольные народные дружины (одна — в Сыктывкаре, другая — в Эжве). В них состоит 69 человек. Как рассказал Сергей Кравченко (командир сыктывкарской дружины) половина его отряда — девушки. Большая часть дружинников, как правило, — студенты. Причем, среди них есть те, кто, вступив в дружину, сильно изменили свою жизнь:

— У нас много студентов. Они приходят, например, с филологического факультета СГУ (имени Питирима Сорокина), походят в рейды, посмотрят на изнанку жизни, заинтересовываются — и переходят на юридический факультет. Связывают свой дальнейший путь с охраной общественного порядка. У меня уже восемь человек бывших дружинников в погонах ходит, — рассказал Сергей Кравченко.

Сергей Кравченко (слева)Фото: Дарья ЮДИНА

В резерв народных отрядов входят пенсионеры. Как правило, это бывшие сотрудники силовых ведомств. К потенциальным членам предъявляются несколько требований: человек должен быть старше 18 лет, желательно, быть физически крепким, не иметь судимостей и административных правонарушений на своем счету.

Работают дружинники по большей части на энтузиазме: льгот у них почти нет (только бесплатное посещение бассейна и проезд). За дежурство в будни им платят 50 рублей за смену, в выходные и в праздники — 100 рублей. Причем оплату ввели только в этом году.

Дежурят добровольные охранники общественного порядка с 18 до 22 часов каждый день, по пять человек. Причем, это не самый приятный вид «досуга». Приходится возиться и с пьяными людьми, и с дебоширами, и с провокаторами. Причем, польза от таких патрулей большая: за шесть месяцев 2018 года активисты помогли разобраться с 922 административными правонарушениями (было задержано 820 человек) и тремя преступлениями.

— Дружинник часто становится понятым. Если он физически крепок, он может помочь с задержанием, в оцеплении постоять. У нас в Эжве был случай дебоширства, когда одного мужчину скинули с пятого этажа на клумбу. Он сказал, что там кого-то ещё избивают. Мы поднялись на пятый этаж, а другие караулили внизу, чтобы остальные хулиганы не «спустились» экстренным способом, — рассказал командир эжвинского отряда Александр Неськин.

Александр НеськинФото: Дарья ЮДИНА

Другой случай произошел на выпускном:

— На площадке ДКБ в Эжве проходил выпускной. Музыка играет, дети танцуют, и тут пришел один чудак, провокатор. С двумя похоронными венками, которые с кладбища откуда-то поднял. Стоит и пританцовывает. Понятно, зрелище не очень доброе. На него начали оглядываться. Мы подошли, в «гражданском», побеседовали. Смогли убедить его за пять минут, чтобы он перестал это делать. Провокатор оставил венки возле торгового центра. Если бы к нему подошел полицейский, это могло бы ещё больше накалить ситуацию, и вечер мог бы испортиться, — поделился Александр Неськин.

Если вы хотите вступить в добровольную народную дружину, всю информацию можно узнать по телефонам 56-63-58 (в Сыктывкаре) и 33-03-63 (в Эжве).