В Сыктывкаре столкнулись теплоход и паром
Авария произошла на Вычегде
Суда столкнулись утромФото: предоставлено очевидцем
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В День военно-морского флота, 29 июля, в Сыктывкаре столкнулись паром и теплоход. Об этом сообщили очевидцы происшествия.По их словам, авария произошла утром на реке Вычегде в районе Алешино и Седкыркеща. Очевидцы рассказали, что паром подходил к берегу, а теплоход «Усть-Сысольск», наоборот, отчаливал и сдавал назад. Как передает БНК, в итоге суда столкнулись. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.