В Сыктывкаре закрывается известный ночной клуб
Известный ночной клуб «Крым» в начале августа прекращает свое существование, пишут в соцсетях. На протяжении трех лет это место било рекорды по популярности среди сыктывкарцев.
Клуб «Крым» отпраздновал прощальную вечеринку в субботу, 28 июля. Это место отдыха горожан было одним из самых популярных, несмотря на повышенную криминогенную опасность: на протяжении трех лет «Крым» часто попадало в местные полицейские сводки.
Закрытие клуба обусловлено тем, что хозяевам заведения повысили арендную плату. В начале августа «Крым» закроет свои двери. Неизвестно, будут ли владельцы клуба открывать «Крым» в новом обличии.
Напомним также, что за 2017 год правоохранители зарегистрировали больше трех тысяч обращений граждан о правонарушениях и преступлениях в ночных клубах столицы Коми. Из ночного клуба «Крым» поступило 118 сообщений.