В Сыктывкаре закрывается известный ночной клуб

30 Июль 09:33 2018-07-30T09:46:19+03:00

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Известный ночной клуб «Крым» в начале августа прекращает свое существование, пишут в соцсетях. На протяжении трех лет это место било рекорды по популярности среди сыктывкарцев.

Клуб «Крым» отпраздновал прощальную вечеринку в субботу, 28 июля. Это место отдыха горожан было одним из самых популярных, несмотря на повышенную криминогенную опасность: на протяжении трех лет «Крым» часто попадало в местные полицейские сводки.

Закрытие клуба обусловлено тем, что хозяевам заведения повысили арендную плату. В начале августа «Крым» закроет свои двери. Неизвестно, будут ли владельцы клуба открывать «Крым» в новом обличии.

Напомним также, что за 2017 год правоохранители зарегистрировали больше трех тысяч обращений граждан о правонарушениях и преступлениях в ночных клубах столицы Коми. Из ночного клуба «Крым» поступило 118 сообщений.