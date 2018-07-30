2018-07-30T09:46:19+03:00
Общество

В Сыктывкаре закрывается известный ночной клуб

В субботу прошла прощальная вечеринка
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото geometria.ruФото geometria.ru
Изменить размер текста:

Известный ночной клуб «Крым» в начале августа прекращает свое существование, пишут в соцсетях. На протяжении трех лет это место било рекорды по популярности среди сыктывкарцев.

Клуб «Крым» отпраздновал прощальную вечеринку в субботу, 28 июля. Это место отдыха горожан было одним из самых популярных, несмотря на повышенную криминогенную опасность: на протяжении трех лет «Крым» часто попадало в местные полицейские сводки.

Закрытие клуба обусловлено тем, что хозяевам заведения повысили арендную плату. В начале августа «Крым» закроет свои двери. Неизвестно, будут ли владельцы клуба открывать «Крым» в новом обличии.

Напомним также, что за 2017 год правоохранители зарегистрировали больше трех тысяч обращений граждан о правонарушениях и преступлениях в ночных клубах столицы Коми. Из ночного клуба «Крым» поступило 118 сообщений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны