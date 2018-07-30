Сыктывкарская певица выступит на известном музыкальном шоу России

30 Июль 11:30 2018-07-30T11:47:44+03:00

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Жители Республики Коми продолжают штурмовать вокальный конкурс «Новая звезда». Вслед за Евгением Гавриловым и Евгенией Лисовой в четвертом всероссийском смотре талантов будет участвовать финалистка «Универвидения» Юлия Гигуашвили. Певица успешно прошла отбор и теперь будет бороться за победу на телеканале «Звезда».

Юлия рассказала «КП в Коми», что кастинг на проект проходил в двух формах: очной и заочно.

- Я отправила заявку заочно. В Москву поеду в конце августа. Жду от проекта новых эмоций, впечатлений, знакомств и опыта, - делится планами Юлия.

Певица не скрывает, что хорошо знакома и с сыктывкарцем Евгением Гавриловым, который участвовал в конкурсе в 2015 году.

Участник "Новой звезды" Евгений Гаврилов дал Юлии несколько советов

- Мы с ним дружим, и его советы я очень ценю. Я рада, что он рассказал и подсказал, что и как сделать лучше, как себя вести. Я чувствую его поддержку! – признается артистка. - Если люди будут проводить между нами параллели, я этого не только не боюсь, но и буду не против! Ведь мы с ним во многом очень схожи.

Даты съемок и выхода шоу пока неизвестны.

Справка «КП в Коми»

Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» - первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. 85 самых сильных исполнителей. 85 истинных талантов из разных частей страны. Они соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят сильнейших вокалистов. Победителем будет признан тот регион, чей исполнитель выйдет в финал и получит наибольшее количество голосов телезрителей. Главный приз конкурса - предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.