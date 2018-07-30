Жители Печоры объединились, чтобы помочь женщине-бродяжке

30 Июль 12:05 2018-07-30T13:10:31+03:00

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В Печоре уже несколько недель местные жители в разных местах города видят девушку, которая ходит в зимней куртке и ночует под открытым небом. Люди забеспокоились и решили объединиться, чтобы помочь неизвестной: найти ночлег, дать денег и отправить домой. Однако оказалось, что ей не нужна помощь, так как бродяжничество — это осознанный выбор девушки, пишут в соцсетях.

Неизвестная с пакетом и в зимней куртке, которая ночует в самых неожиданным местах Печоры, заинтересовала местных на прошлой неделе. Первая мысль, которая посетила людей, - человек в беде и ему нужна помощь. О своих опасениях они написали на местном паблике.

Тема заинтересовала многих: люди стали перечислять факты, которые знают о неизвестной. В частности, люди узнали, что девушка не местная, скитается по улицам, часами сидит на крыльце местных кафе, иногда жжет костер у реки. Некоторые видят, что дама пьет алкогольные напитки. Но за все недели нахождения в Печоре девушка ни у кого не просила помощи. Более того, если ей ее предлагали, то она в нецензурной форме отвечала отказом.

С каждым новым сообщением на форуме вырисовывалась объективная картина жизни неизвестной. Оказалось, что полиция в курсе ее нахождения в Печоре. Но насильно «депортировать» ее домой никто не может: нет заявления — нет дела. Таким образом, девушку никто не ищет. Оказалось также, что бродяжничество — это осознанный выбор человека. Девушка отказалась от ребенка и отправилась гулять по свету, потому что ей нравится такая жизнь. Этот факт подтвердила и сестра неизвестной:

- Это моя родная сестра. В помощи она не нуждается. Ей нравится такой образ жизни! Она бросила своего ребенка. Из-за ее пьянок у девочки нет ни мамы, ни папы. Мы много раз ее лечили , но она постоянно сбегала с больницы. Это происходит на протяжении семи лет. В последний раз я положила ее в наркологию Усинска, чтобы ей оформили инвалидность. Но бутылка оказалась важнее, и она сбежала в Печору. Ее документы восстанавливали не меньше ста раз, поэтому я забрала ее паспорт и сделала пару ксерокопий. На днях звонила домой. Мама сказала, мол, возвращайся, но она послала ее на три буквы, - поделилась сестра неизвестной Марина А.

Между тем, люди сделали еще один вывод из этой истории о тяге к бродяжничеству и невозможности изменить человека. Они порадовались, что большому количеству местных стала небезразлична судьба неизвестного человека, который мог нуждаться в помощи. Люди активно предлагали безвозмездную помощь, готовы были скинуться деньгами на еду, одежду и билет до дома.