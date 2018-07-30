2018-07-30T13:10:31+03:00
Общество

«Ростелеком» предлагает бизнесменам Усинска пользоваться «Виртуальной АТС»

Для подключения достаточно иметь доступ в интернет и любые абонентские устройства: стандартный офисный телефон, смартфон или ноутбук
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Современная услуга дает возможность распределять вызовы, организовывать call-центры и горячие линии, вести статистику и мониторинг звонков, записывать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией.Современная услуга дает возможность распределять вызовы, организовывать call-центры и горячие линии, вести статистику и мониторинг звонков, записывать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией.
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В июле «Ростелеком» начал предоставлять услугу «Виртуальная АТС» в городе Усинск. Ранее в Республике Коми она была доступна только в Сыктывкаре и Ухте. Теперь и предприниматели Усинска имеют возможность настраивать телефонию под свои бизнес-задачи. Делать это можно с помощью удобного интерфейса в личном кабинете.

«Виртуальная АТС» не требует затрат на оборудование и его обслуживание. «Ростелеком» предоставляет пользователям виртуальный многоканальный номер без географической привязки. Для подключения достаточно иметь доступ в интернет и любые абонентские устройства: проводной или беспроводной SIP-телефон, стандартный офисный телефон в паре с VoIP-шлюзом, мобильные устройства (смартфон, планшет), персональный компьютер или ноутбук с установленным приложением.

Современная услуга дает возможность распределять вызовы, организовывать call-центры и горячие линии, вести статистику и мониторинг звонков, записывать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. Также у виртуальной АТС есть такие дополнительные сервисы, как голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, удержание вызова. Установить можно как прямой городской номер, так и номер в формате «8-800», бесплатный для звонящего. Интерфейс IT-решения прост и понятен, а опробовать его клиент может бесплатно в течение семи дней.

«Эта услуга – результат эволюции обычной телефонии в нечто более совершенное, функциональное, управляемое. Сегодня уже свыше полутора тысяч компаний в Ухте и Сыктывкаре пользуются «Виртуальной АТС», – отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Коми филиала «Ростелеком» Сергей Тульчинский. – Возможностей у «Виртуальной АТС» очень много, но самое главное, что она не требует специального обслуживания, обучения персонала и привлекательна по цене».

Узнать подробнее об услуге «Виртуальная АТС» и тарифных планах, проверить техническую возможность подключения можно по бесплатному номеру: 8-800-200-3000 или на сайте: https://komi.rt.ru/b2b.

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