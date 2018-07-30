В Усть-Выми спасатели обнаружили тело бабушки, которая утонула при попытке спасти внучек

30 Июль 16:49 2018-07-31T13:15:07+03:00

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Спасатели достали из воды тело 79-летней женщины в Усть-Вымском районе Коми. Она утонула при попытке вытащить из воды своих внучек — 10-летней и 14-летней сестер. Тело старшей девочки уже нашли. Сейчас продолжаются поиски младшего ребенка, сообщили в ГУ МЧС по Коми.

Тело бабушки вытащили из Вычегды в трех километрах от предполагаемого места гибели около 14:00. За три часа до этого, в 11:10, нашли тело ее 14-летней внучки. Поиски, в которых задействованы 42 человека, продолжаются. Водолазы спасатели, кинологи, волонтеры ищут 10-летнюю младшую сестру.

Напомним, что прабабушка и внучки пошли на прогулку 27 июля и не вернулись. О ситуации сообщили спасателям, которые сразу начали поисковые работы. У предполагаемого места гибели нашли вещи пропавших девочек. Спустя два дня после исчезновения спасатели вытащили из воды тело 14-летней пропавшей и ее 79-летней бабушки.

Известно, что внучки приехали навестить прабабушку в село Гам из Ухты. На место трагедии уже прибыли родные погибших. С ними работает психолог при оперативном штабе Управления МЧС по Коми.