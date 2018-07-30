2018-07-31T13:15:07+03:00
Общество

В Усть-Выми спасатели обнаружили тело бабушки, которая утонула при попытке спасти внучек

Его нашли в трех километрах от предполагаемого места гибели
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из открытых источниковФото из открытых источников
Изменить размер текста:

Спасатели достали из воды тело 79-летней женщины в Усть-Вымском районе Коми. Она утонула при попытке вытащить из воды своих внучек — 10-летней и 14-летней сестер. Тело старшей девочки уже нашли. Сейчас продолжаются поиски младшего ребенка, сообщили в ГУ МЧС по Коми.

Тело бабушки вытащили из Вычегды в трех километрах от предполагаемого места гибели около 14:00. За три часа до этого, в 11:10, нашли тело ее 14-летней внучки. Поиски, в которых задействованы 42 человека, продолжаются. Водолазы спасатели, кинологи, волонтеры ищут 10-летнюю младшую сестру.

Напомним, что прабабушка и внучки пошли на прогулку 27 июля и не вернулись. О ситуации сообщили спасателям, которые сразу начали поисковые работы. У предполагаемого места гибели нашли вещи пропавших девочек. Спустя два дня после исчезновения спасатели вытащили из воды тело 14-летней пропавшей и ее 79-летней бабушки.

Известно, что внучки приехали навестить прабабушку в село Гам из Ухты. На место трагедии уже прибыли родные погибших. С ними работает психолог при оперативном штабе Управления МЧС по Коми.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны