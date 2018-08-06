Александр Игнатов: «Если ввести пенсионный оборотный налог, то о повышении пенсионного возраста можно забыть, а бюджет ПФР станет бездефицитным»

СЕГОДНЯ 09:51 2018-08-06T10:01:03+03:00

Аудитор, экономист из Ухты предложил альтернативу пенсионной реформе. При новом порядке в стране начнется экономический рост и исчезнут зарплаты в конвертах

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Последнее время по центральному ТВ все чаще комментируют правительственную инициативу о повышении пенсионного возраста. Чиновники и именитые экономисты в один голос утверждают, что повышению пенсионного возраста нет альтернативы. Это обман, считает аудитор, экономист из Ухты Александр Игнатов. Публикуем его идею.

Альтернатива есть

Изменить пенсионную систему можно введением пенсионного оборотного налога. Эту инициативу я предлагаю с 2000 года. Идея получает всеобщее одобрение: о ней уже писали в журнале «Человек и труд» (учредители Минтруд РФ и ПФР), «Социальный мир» (учредитель ФСС РФ), «Финансы» (учредитель Минфин РФ), «Налоги и налогообложение» (учредитель ФНС РФ). Эти же идеи изложены в моей книге «Время новых идей» (в ней опубликованы статьи, написанные в течение 30 лет). Но при этом мое предложение встречает полное непонимание со стороны Правительства РФ.

Вот в чем суть идеи пенсионного оборотного налога. Этот налог следует собирать в процентах не от фонда оплаты труда (как собираются страховые взносы сейчас), а в процентах от выручки. Нынешние неподъемные 22% от фонда оплаты труда возможно с легкостью заменить 2,5-3,5% от выручки.

Внедрение налога позволит решит самые тяжелые и острые проблемы экономики, в том числе вопрос теневой заработной платы, а итогом станет бездефицитный пенсионный бюджет, достаточный для достойной жизни пенсионеров. Он также навечно лишит смысла вопрос о повышении пенсионного возраста.

Чем лучше?

Итак, и для предпринимателей, и для 46 миллионов российских пенсионеров будет лучше, если базой отчислений в ПФР будет выручка предприятий, а не фонд оплаты труда. Конечно, главное достоинство такого подхода – в его способности стабилизировать в перспективе бюджет пенсионной системы, сделав его нечувствительным к изменению демографической ситуации, однако список преимуществ на этом не заканчивается. Предлагаемый порядок финансирования бюджета ПФР способен также:

- увеличить объем поступлений в пенсионный бюджет до размеров, недоступных при сегодняшнем способе финансирования ПФР;

- восстановить отраслевое равноправие, при которых исчезнут сегодняшние незаслуженно льготные условия для отраслей нефти, газа, энергетики, черной и цветной металлургии. Но при этом сформируются отсутствующие сейчас благоприятные условия для машиностроения, строительства, сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ;

- направить средства, уплачиваемые бюджетными организациями в ПФР, на повышение заработной платы их сотрудников;

- умерить бюрократию и аппетиты Пенсионного фонда;

- сократить объем ненужных бумажных работ в ПФР за счет устранения сегодняшнего тотального дублирования (параллельно с ФНС) учета доходов физических лиц;

- за счет вывода заработных плат и доходов из тени способствовать развитию частного пенсионного обеспечения и фондового рынка.

Без зарплаты в конвертах

Но главное достоинство пенсионного оборотного налога – его способность радикально улучшить общий климат оплаты труда в обществе и сделать бессмысленным само понятие «теневой зарплаты». Тем самым он снимет нынешнее социальное напряжение в обществе, которое может еще более обостриться в результате принятия Государственной Думой РФ безответственного закона о повышении пенсионного возраста.

Изменить пенсионную систему можно введением пенсионного оборотного налога.Фото: Архив "КП"

В итоге пенсионный оборотный налог станет локомотивом, который выдернет страну из трясины затянувшегося на 25 лет экономического и социального кризиса.

Где экономическое чудо?

О немецком экономическом чуде заговорили спустя десять лет после образования ФРГ, пусть даже в этом чуде была немалая толика плана Маршалла. Японское экономическое чудо потребовало 12 лет, тайваньское и южнокорейское – меньше 15. Два послевоенных восстановления в СССР (1922-29 гг. и 1945-54 гг.), уложившиеся в десятилетние сроки, тоже на свой лад экономическое чудо, даже принимая во внимание политические нюансы этого чуда.

Уже год, как Россия отпраздновала двадцатипятилетие своих реформ. Кто-нибудь слышал о русском экономическом чуде? Где оно?

Словом, пенсионный оборотный налог мог бы стать локомотивом экономического развития. Более того, пенсионный оборотный налог поможет не только нашим многострадальным пенсионерам. Ничуть не меньше он поможет и западноевропейским странам, также испытывающим пенсионные проблемы в связи с объективным процессом старения населения.

Наша справка

Александр Игнатов — аудитор, экономист. С отличием окончил среднюю школу с. Выльгорт Усть-Куломского р-на, а потом с красным дипломом СГУ по специальности «экономика». Учился в аспирантуре в Ленинграде по специальности «математические методы в экономических исследованиях». Александр Владимирович работал в Сыктывкаре, теперь трудится в Ухте, занимается контрольно-ревизионной работой. Владеет такими специальностями, как аудитор и актуарий.

Александр Игнатов. Фото Центральной библиотеки Ухты

В 1996 году Александр Игнатов получил грант благотворительного фонда Форда на математические исследования в области экономики.

Более 30 лет писал книгу «Время новых идей». С книгой знакомился профессор МФТИ Владимир Семенов из Москвы. Он лестно отозвался о новом издании, передал автору свои тезисы по одной из статей, где он считает себя специалистом.

Предложение ввести пенсионный оборотный налог Александр Игнатов направлял в Государственную Думу в Комитет по труду и социальным вопросам. Председателем комитета тогда был член КПРФ. Через месяц получил ответ: «Ваши предложения рассмотрены профильным комитетов ГД РФ». Автор идеи попросил прислать протокол заседания. Еще через месяц на его адрес пришел внушительных размеров пакет. Александр Владимирович добросовестно пролистал все страницы, но ни одного упоминания о своих предложениях так и не встретил.