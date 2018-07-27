Искали уютный город, а нашли Сыктывкар: как гости из Саудовской Аравии случайно оказались в столице Коми

27 Июль 13:20 2018-07-27T14:40:56+03:00

В главном городе ресублики им понравилось все: и дома, и дороги, и люди

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Сыктывкар посетили представители экзотической для Республики Коми страны — туристы из Саудовской Аравии. Абдурахман и Ибрагим угостили корреспондентов портала «Комсомольская правда в Коми» арабским кофе, который привезли из родной страны, и рассказали, как они очутились в Сыктывкаре.

Гости из Саудовской Аравии в столице Коми жили в одном из хостелов почти в центре столицы. Современное здание, где они обосновались, было окружено ветхими «деревяшками». Но, на удивление, иностранцам понравился местный архитектурный колорит, так как таких зданий у них на родине нет: в Саудовской Аравии люди живут в домах из кирпича и цемента.

Абдурахман и Ибрагим показали пример восточного гостеприимства, угостив нас необычным арабским кофе: он светло-коричневого оттенка с травяным привкусом. Его иностранцы привезли с собой, так как таких зерен больше нигде не приобрести, а кофе они очень любят.

Иностранцы угостили отменным кофе, который умеют готовить только ониФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В Сыктывкаре иностранцы оказались почти случайно. Они приехали в Россию, чтобы отдохнуть в небольшом уютном городке. Имея мало сведений на этот счет, они пришли в местное посольство, где им посоветовали приехать в Сыктывкар. Гости из Саудовской Аравии «погуглили», прочитали про столицу Коми и решили, что надо ехать.

В столице Коми им понравилось все: и дома, и дороги, и люди. В Сыктывкаре иностранцы успели попробовать блюда местной кухни из овощей и исполнить давнюю мечту — съездить на природу к реке. Они посетили село Межадор и организовали пикник у реки Сысола. Саудовская Аравия не очень богата водоемами, поэтому воды местной реки их очень порадовали. Местный климат тоже пришелся по душе. Если большинство жителей региона уже несколько недель изнывают от 30-градусной жары, то иностранцам такая погода в кайф. У себя на родине они привыкли к тому, что столбик термометра день за днем поднимается до отметки 47 градусов по Цельсию и выше.

Климат столицы Коми подошел гостям из Саудовской Аравии идеальноФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В Сыктывкаре Абдурахман и Ибрагим не столкнулись с повышенным вниманием к своим персонам. Люди спокойно относились к иностранцам, но особо не спешили с ними контактировать. В свою очередь, гостей столицы не шокировали девушки с открытыми головами и голыми ногами, потому что они понимают - обычаи бывают разные. Например, в Саудовской Аравии очень строгие законы по отношению к женщинам. Там представительница прекрасной половине человечества не может посетить торговый центр без мужа или сопровождающего. Совсем недавно в их стране дамам разрешили водить машину, но пока эти правом пользуются единицы, поэтому роста количества ДТП особо не наблюдается.

У себя на родине Абдурахман работает специалистом по обучению и воспитанию глухих и слабослышащих детей, его друг Ибрагим тоже сурдопедагог на пенсии. Они имеют средний достаток, но он позволяет друзьям путешествовать. Мужчины уже посетили все арабские страны, а также Китай, Боснию и Герцеговину. Они не любят большие мегаполисы и везде останавливаются в маленьких городках. По их мнению, только в таких местах можно прочувствовать душу народа.

Общаться с местным населением иностранцам помогает переводчик в телефонеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В Саудовской Аравии их ждут семьи. Например, у Абдурахмана одна жена и семеро детей - 4 мальчика и 3 девочки. В их стране разрешено многожёнство, мужчина может иметь до 4 жён. Гости столицы хотели бы вернуться в Сыктывкар, может быть через год. Не исключено, что они приедут с семьями.

В заключении беседы мы попросили Абдурахмана и Ибрагима произнести «Сыктывкар» и не менее трудное «Седкыркещ». С этой задачей они справились идеально, произнеся название нашего города с мягкостью, присущей только иностранцам: «Сиииииииктивкар!»

«КП в Коми» выражает благодарность в организации интервью Владимиру Муравьеву и Татьяне Синициной.