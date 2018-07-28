Путешественник Иван Ширяев: «В рейтинге городов Коми я бы поставил Воркуту на первое место»

28 Июль 11:30 2018-07-28T11:37:43+03:00

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Недавно Воркуту посетил известный путешественник и представитель Русского географического общества Иван Ширяев. Они известен как блогер, который поставил перед собой очень амбициозную задачу — побывать абсолютно во всех 1122 городах России. Камышинский путешественник (так называет себя Иван Ширяев) любит составлять различные рейтинги самых интересных городов региона. И, по его собственному признанию, в топе по Республике Коми он бы поставил Воркуту на первое место, но с одной оговоркой.

Граффити в столице Заполярья. Фото из группы "От Кореи до Карелии"

Иван Ширяев уже ранее путешествовал по нашей республике. В мае 2016 года он объехал все десять городов Коми в рамках своего проекта от «Кореи до Карелии». В этот раз он приехал в Воркуту как руководитель туристической группы проекта «Неизвестная Россия». Любоваться красотами столицы Заполярья приехали 22 человека из Москвы, Петербурга, Тюмени, Усинска, Кирова.

Группа побывала на углеобогатительной фабрике. Фото из группы "От Кореи до Карелии"

— Мы в течение четырех дней, с 12 по 15 июля, исследовали Воркуту, её кольцо, заброшенные и полузаброшенные шахтерские поселки. Были на экскурсии на углеобогатительной фабрике, выезжали в тундру, в поселок Хальмер-Ю, побывали на водопадах. Ребята, как и я, остались в полном восторге, осталось много впечатлений.

Путешественники познакомились с местными байкерами. Фото из группы "От Кореи до Карелии"

Кроме того, туристическая группа успела сходить на концерт местной группы, познакомиться с байкерами из самого северного мотоклуба «Полярные волки», обсудить объявления о продаже сверхдешевых квартир, сфотографировать местного смайлика и граффити, — и это только часть их огромной насыщенной программы.

На водопадах реки Хальмер-Ю. Фото из группы "От Кореи до Карелии"

Вот что пишет в своем отзыве один из участников группы:

— Наверное, последнее, что я могла бы предположить, так это то, что Воркута мне запомнится как вечно солнечный и очень жаркий город, в котором много драников и надписей на заборах об Иисусе. Воркута — это много невообразимо красивой тундры, совершенно потрясающей архитектуры, сохранившейся в своей эпохе. Город завораживает тишиной, пустующими домами, потоком объявлений о срочной продаже жилья, ощущением всех волн непростой истории и, конечно, живущими там людьми, — делится Екатерина Евтушенко из Москвы.

Воркутинский смайлик. Фото из группы "От Кореи до Карелии"

Как сказал сам путешественник, впечатление от Воркуты не совсем совпало с его ожиданиями:

— Воркута — интересный, необычный, примечательный, может даже недооценённый город. Когда я ехал туда, то думал, что город будет более серым. На самом деле центральная часть Воркуты выглядит даже красиво, есть на что посмотреть. Совсем другая картина открывается, когда едешь по кольцу.

Ивану Ширяеву также особо понравились воркутинцы:

— Мне в Воркуте больше всего понравились люди. Простые они какие-то. И честные. Наша девушка забыла на ЦОФе кошелёк, так мне сразу же позвонили: забирайте там-то тогда-то. Ни копейки из кошелька не пропало. По ошибке оплатил транспортные услуги дважды (и безналом, и налом, потому что платёж сразу не прошёл). Так водитель примчался сам отдавать лишние деньги, — комментирует Камышинский путешественник.

Суровые детские площадки в Воркуте. Фото из группы "От Кореи до Карелии"

Иван Ширяев после «объезда» всех города почти всегда составляет их рейтинг. Критерием служит «интересность»:

— Каждый из городов Коми мне чем-то понравился. Если бы я составлял рейтинг, то туда вошла бы и Ухта, и Усинск, и возможно, Инта. Микунь мне запомнилась гостеприимство местных жителей. Воркута бы точно вошла в этот рейтинг, и, возможно, заняла бы первое место, потому что она очень интересна. Но с учетом того, что Сыктывкар я бы не включал, потому что республиканский центр по многим показателям обгонит другие города.

Объявления о продаже квартир. Фото из группы "От Кореи до Карелии"

Блогер хотел бы вернуться в столицу Заполярья:

— Да, в Воркуту хотелось бы вернуться. И «Неизвестная Россия» тоже продолжит совершать туда выезды. Вероятно, и я приеду вместе с ними.