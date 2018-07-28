Повезло кому-то: в Коми нашлись счастливчики, увидевшие "кровавую луну" и затмение
Прошедшей ночью в небе можно было наблюдать удивительной красоты небесное явление - "кровавую луну" и cамое продолжительное в XXI веке лунное затмение. К сожалению, сгустившиеся в небе тучи не позволили жителям столицы Коми полюбоваться редкой астрономической ситуацией, аналогичные погодные условия лишили этой радости всех остальных жителей республики. Но, судя по комментариям в соцсетях, кое-кому все же удалось сфотографировать затмение и, как солнце окрасило своими лучами ночное светило в красный цвет.
"КП в Коми" представляет подборку снимков, опубликованных жителями республики в соцсетях.
Люди щедро делятся фотографиями лунного затмения Фото: группа "Привет! Сейчас в Печоре" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
На этом снимке можно увидеть, как луна переливается всеми оттенками красного. Фото: группа "Подслушано Воркута" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
Житель Печоры опубликовал фото лунного затмения в городском паблике "Привет!Сейчас в Печоре" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
Такой снимок был опубликован сегодняшним утром в группе"Подслушано Воркута" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com