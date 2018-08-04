2018-08-04T14:40:04+03:00
Общество

Жители Воркуты подошли юмористически к дорожным изъянам

В соцсетях активно обсуждают видеоролик, подробно рассказывающий об ошибках дорожников
Алиса КОЗЛОВА
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Дороги Воркуты. Рейд с юмором, в поисках абсурда...Рейд с юмором, в поисках абсурда..

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В воркутинских соцсетях актино обсуждается ролик, посвященный извечной проблеме города, - местным дорогам. С юмором, в легкой и доступной форме автор сюжета подробно рассказывает обо всех недостатках и ошибках дорожников.

В числе очевидных недоработок: кривая разметка на улице Лермонтова, спрятанный за кустами знак "Въезд запрещен" на углу городской поликлиники, потрепанный аналогичный знак на выезде из сангородка, отсутствие предупреждающих знаков о дорожных работа вблизи Тиманского моста, светофор, который "воткнули" чуть не в центре перехода к Тиманскому мосту - и это еще далеко не весь перечень очевидных изъянов воркутинских дорог.

Видеоролик получил массу одобрений среди пользователей соцсетей.

- Опять же, вопросы к тем, кто принимал эти работы, - намекает на недоработку местных властей Денис Михайлов.

С трудом сдерживает негативные эмоции Екатерина Лебедева:

- В Воркуте всегда все через ж...у. Деньги гребут лопатой а делать ничего не хотят, или делают лишь бы сделать.

Также негодует Людмила Рыкова:

- Все через одно место! Позор!

Не теряет оптимизма Сергей Потехин: "Мда, без смеха на все это не взглянешь!"

Автор ролика Геннадий Князев подводит итог беседы: "Спасибо руководству администрации, что-то делают в этом году. Наверное, к приезду руководства. Но косяков по прежнему полно.К сожалению, времени не хватит весь город показать. Да вы и сами всё знаете без нас."

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