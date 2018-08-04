Жители Воркуты подошли юмористически к дорожным изъянам
Дороги Воркуты. Рейд с юмором, в поисках абсурда...Рейд с юмором, в поисках абсурда..
В воркутинских соцсетях актино обсуждается ролик, посвященный извечной проблеме города, - местным дорогам. С юмором, в легкой и доступной форме автор сюжета подробно рассказывает обо всех недостатках и ошибках дорожников.
В числе очевидных недоработок: кривая разметка на улице Лермонтова, спрятанный за кустами знак "Въезд запрещен" на углу городской поликлиники, потрепанный аналогичный знак на выезде из сангородка, отсутствие предупреждающих знаков о дорожных работа вблизи Тиманского моста, светофор, который "воткнули" чуть не в центре перехода к Тиманскому мосту - и это еще далеко не весь перечень очевидных изъянов воркутинских дорог.
Видеоролик получил массу одобрений среди пользователей соцсетей.
- Опять же, вопросы к тем, кто принимал эти работы, - намекает на недоработку местных властей Денис Михайлов.
С трудом сдерживает негативные эмоции Екатерина Лебедева:
- В Воркуте всегда все через ж...у. Деньги гребут лопатой а делать ничего не хотят, или делают лишь бы сделать.
Также негодует Людмила Рыкова:
- Все через одно место! Позор!
Не теряет оптимизма Сергей Потехин: "Мда, без смеха на все это не взглянешь!"
Автор ролика Геннадий Князев подводит итог беседы: "Спасибо руководству администрации, что-то делают в этом году. Наверное, к приезду руководства. Но косяков по прежнему полно.К сожалению, времени не хватит весь город показать. Да вы и сами всё знаете без нас."