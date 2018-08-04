2018-08-04T17:09:57+03:00
Общество

В Усинке горожане задыхаются от дыма тлеющей свалки

Контролирующие органы заявляют, что здоровью усинцев ничто не угрожает
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
В Усинске уже месяц горит городской полигон твердых бытовых отходов. Горожане жалуются на невыносимый запах от тлеющей свалки, но Роспотребнадзор заявляет: здоровью усинцев ничто не угрожает. Фото: скрин видео группы "Мой Усинск" в соцсети "Вконтакте"В Усинске уже месяц горит городской полигон твердых бытовых отходов. Горожане жалуются на невыносимый запах от тлеющей свалки, но Роспотребнадзор заявляет: здоровью усинцев ничто не угрожает. Фото: скрин видео группы "Мой Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В Усинске почти месяц источает едкий дым городская свалка. Пик пожара совпал с температурным максимумом, когда в городе установилась жара. Из-за неприятного запаха усинцы не могли проветривать свои квартиры - даже форточки не открывали. На днях власти города отчитались, что свалка не горит, а тлеет, а площадь тления полигона твердых бытовых отходов удалось сократить до 150 квадратных метров.

Первая информация о возгорании на усинской свалке появилась еще 11 июля на официальном сайте администрации города. На полигоне твердых бытовых отходов открытым пламенем полыхали сразу два участка. Пожар быстро ликвидировали силами спецтехники ООО "Дорожник" и нефтяных компаний. Однако тление мусора занянулось на длительный период. Клубы дыма со стороны свалки отравляли жизнь усинцам, в комментариях на местных новостных сайтах горожане жаловались на невыносимый запах в городе.

- Нас, усинцев, что решили выкурить отсюда? В такую духоту невозможно окна открыть! Такая вонь, до изжоги доводит! Натуральная травля людей, - высказала свое возмущение некая MariBa на сайте "Усинск. Новости".

- Чем дышать? Этой вонью? - вторит ей некий гость города.

Комментаторы сайта "Усинск.Новости" отмечают, что пожар на свалке случается уже не в первый раз.

- Она не первый раз горит. А если ветер - на город, то тогда всем труба, - заявляет некий "И".

Его сообщение нашло поддержку.

- Вот именно, она горит уже не первый раз. Неужели нельзя решить эту проблему на будущее, или каждое жаркое лето мы должны задыхаться? - задает вопрос пользователь под ником "я".

24 июля городские власти отчитались, что площадь тления удалось сократить с 1 тысячи квадратных метров до 400 квадратных метров. Борьбу с тлением усложняла многослойность полигона: под видимым мусором скрывались метры утрамбованного мусора, который собирался здесь в течение 40 лет, что действует полигон. Спецтехнике приходилось рыхлить тонны спрессованного мусора и проливать его водой. В работе были задействованы поливомоечная и пожарная машины, бульдозер, экскаватор и водяные помпы.

Несмотря на усилия огнеборцев, запах гари продолжали ощущать не только усинцы, но и жители поселков Парма и Колва. Управление Роспотребнадзора по Коми поспешило успокоить людей. Эксперты контрольного ведомства взяли пробы воздуха в разных районах Усинка, а также в поселках. Исследованные пробы полностью соответствовали требованиям СанПина. Это означало, что здоровью граждан ничто не угрожало.

А 2 августа на сайте усинской мэрии появлось сообщение о том, что площадь тления уменьшилась до 150 квадратных метров. Но ликвидация тления продолжается до сих пор.

ПЛОЩАДЬ ТЛЕНИЯ ПОЛИГОНА ТБО УМЕНЬШИЛАСЬ ВДВОЕ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Новости 24
В Сыктывкаре агрессивный посетитель ночного клуба без причин изуродовал мужчину
К дождям приготовиться! Стал известен прогноз погоды в Коми на следующую неделю
В Сыктывкаре на автобусной остановке умерла пенсионерка
Директор "САТП №1" арестован до 2 октября
Девочка, угодившая под колеса "Вольво" вблизи телецентра, получила травмы головы и переломы
В столице Коми задержан директор Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1
От ВДНХ до пиротехнического шоу: публикуем подробную программу Дня республики в Коми
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны