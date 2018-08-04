В Усинке горожане задыхаются от дыма тлеющей свалки

4 Авг. 16:55 2018-08-04T17:09:57+03:00

В Усинске уже месяц горит городской полигон твердых бытовых отходов. Горожане жалуются на невыносимый запах от тлеющей свалки, но Роспотребнадзор заявляет: здоровью усинцев ничто не угрожает. Фото: скрин видео группы "Мой Усинск" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

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В Усинске почти месяц источает едкий дым городская свалка. Пик пожара совпал с температурным максимумом, когда в городе установилась жара. Из-за неприятного запаха усинцы не могли проветривать свои квартиры - даже форточки не открывали. На днях власти города отчитались, что свалка не горит, а тлеет, а площадь тления полигона твердых бытовых отходов удалось сократить до 150 квадратных метров.

Первая информация о возгорании на усинской свалке появилась еще 11 июля на официальном сайте администрации города. На полигоне твердых бытовых отходов открытым пламенем полыхали сразу два участка. Пожар быстро ликвидировали силами спецтехники ООО "Дорожник" и нефтяных компаний. Однако тление мусора занянулось на длительный период. Клубы дыма со стороны свалки отравляли жизнь усинцам, в комментариях на местных новостных сайтах горожане жаловались на невыносимый запах в городе.

- Нас, усинцев, что решили выкурить отсюда? В такую духоту невозможно окна открыть! Такая вонь, до изжоги доводит! Натуральная травля людей, - высказала свое возмущение некая MariBa на сайте "Усинск. Новости".

- Чем дышать? Этой вонью? - вторит ей некий гость города.

Комментаторы сайта "Усинск.Новости" отмечают, что пожар на свалке случается уже не в первый раз.

- Она не первый раз горит. А если ветер - на город, то тогда всем труба, - заявляет некий "И".

Его сообщение нашло поддержку.

- Вот именно, она горит уже не первый раз. Неужели нельзя решить эту проблему на будущее, или каждое жаркое лето мы должны задыхаться? - задает вопрос пользователь под ником "я".

24 июля городские власти отчитались, что площадь тления удалось сократить с 1 тысячи квадратных метров до 400 квадратных метров. Борьбу с тлением усложняла многослойность полигона: под видимым мусором скрывались метры утрамбованного мусора, который собирался здесь в течение 40 лет, что действует полигон. Спецтехнике приходилось рыхлить тонны спрессованного мусора и проливать его водой. В работе были задействованы поливомоечная и пожарная машины, бульдозер, экскаватор и водяные помпы.

Несмотря на усилия огнеборцев, запах гари продолжали ощущать не только усинцы, но и жители поселков Парма и Колва. Управление Роспотребнадзора по Коми поспешило успокоить людей. Эксперты контрольного ведомства взяли пробы воздуха в разных районах Усинка, а также в поселках. Исследованные пробы полностью соответствовали требованиям СанПина. Это означало, что здоровью граждан ничто не угрожало.

А 2 августа на сайте усинской мэрии появлось сообщение о том, что площадь тления уменьшилась до 150 квадратных метров. Но ликвидация тления продолжается до сих пор.