В Усть-Вымском районе Коми утонули две сестры и их прабабушка

30 Июль 13:12 2018-07-30T13:29:58+03:00

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В Усть-Вымском районе в Вычегде в пятницу утонули две девочки и их прабабушка, которая ринулась в воду для спасения своих внучек. Сегодня водолазы вытащили из воды тело 14-летней погибшей. Активные поиски еще двух человек, в которых участвует 42 человека, продолжаются, рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.

В пятницу, 27 июля, в Вычегде недалеко от деревни Арабач в Усть-Вымском утонули три человека: 14-летняя девочка, ее 10-летняя сестра и их прабабушка. Они ушли на реку и не вернулись. Спасатели начали поисковые работы сразу, когда получили сообщение о трагедии. Известно, что погибшие девочки приехали к своей прабабушке в село Гам из Ухты. Обе они были ученицами ухтинской школы №8.

Сегодня, 30 июля, водолазы вытащили из реки тело 14-летней девочки под Жешартом - в 20 километрах от предполагаемого места гибели. В настоявшее время продолжаются активные поиски. В пресс-службе МЧС по Коми рассказали, что в них задействованы 42 человека и 22 единицы техники. Среди них водолазы, кинологи, спасатели, сотрудники полиции, сотрудники Усть-Вымского пожарно-спасательного отряда и местные жители. Также на месте работает оперативная группа Главного управления МЧС по Коми, в составе которой с родными погибших работает психолог. Также место поисков «прочесывают» с воздуха квадрокоптеры.

Отметим, что с начала лета в Коми утонули 12 детей. В зоне опасности находятся несовершеннолетние, которые предоставлены сами себе: они с утра до вечера гуляют у опасных водоемов. С недавних пор сотрудники полиции стали штрафовать родителей таких «бесхозных» детей.