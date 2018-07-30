Топ-5 самых популярных марок автомобилей, на которых ездят сыктывкарские чиновники

30 Июль 16:09 2018-07-30T16:45:36+03:00

Мы изучили декларации о доходах госслужащих и составили рейтинг

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Чиновники администрации Сыктывкара и правительства Коми в мае отчитались о доходах. Мы изучили кипу деклараций и выяснили, какие автомобили пользуются самой большой популярностью у чиновников.

Мы взяли на вооружение несколько деклараций о доходах чиновников*. Рассматривались лишь машины, которые указывались напротив фамилии должностного лица. В расчет не брались авто, записанные на супругов чиновников.

Перелопатив кипу деклараций, мы пришли к выводу: миф о том, что каждый чиновник имеет в своем гараже дорогое авто, не всегда подтверждается. Многие госслужащие предпочитают бюджетные иномарки. Пару раз взгляд останавливался на ВАЗах или УАЗах. Дорогие и роскошные авто за десятки миллионов имеют несколько человек. Например, Porsche Cayenne GTS, цена на который в России начинается от 4 999 000 рублей, записан на руководителя администрации Главы Коми Михаила Порядина.

5 место

Итак, на пятом месте по популярности — автомобили марки Chevrolet (Cruze и Aveo и Niva) делят строчку с автомобилями Ford (Focus, Fiesta, Explorer). Например, на Chevrolet Niva ездит руководитель п.г.т. Верхняя Максаковка Светлана Русецкая, а также много других высокопоставленных госслужащих, а на Ford Focus - главный специалист сектора экологии и озеленения администрации Сыктывкара Елена Ефремова.

4 место

Четвёртую строчку занимает сразу несколько марок: это Wolkswagen (Multivan, Golf, Tiguan, Polo), Kia (Sportage, Cerato, Rio), Mitsubishi ( ASX, Pajero, Outlander) и Opel (Zafira, Corsa, Antara, Astra). К примеру, Mitsubishi Outlander, за который автодилеры просят 1,2 миллиона рублей, выбрал для себя заместитель главы администрации Сергей Воронин. А главный архитектор Сыктывкара Владимр Рунг выбрал для себя сравнительно недорогой Opel Corsa: стоит примерно 300-400 тысяч рублей.

3 место

Открывает тройку лидеров Renault (Duster, Sandero, Symbol, SR) — всего 9 машин. Например, в гараже у Александра Сажина — министра имущественных и земельных отношений (среди других машин) стоит Renault Duster. Средняя цена такой машины на рынке - 689 000 рублей.

2 место

Второе место — у Skoda (Octavia, Superb, Yeti): всего 10 машин. Например, автомобиль Skoda Yeti облюбовал заведующий отделом по специальной работе управления по мобилизационной работе администрации Виктор Ширяев. Стоит такая машина от 300 тысяч рублей.

1 место

Первую строчку лидеров делят две марки: Nissan (Almera, Qashqai, Sentra, Micra, XTRAIL) и Hyndai (Santa, Elantra, Getz, Accent, Solaris) - по 14 авто. Например, среди почитателей Nissan можно встретить Елену Семейкину– заместителя главы администрации города: она катаетя на Nissan XTRAIL. А Hyndai, например, предпочитает министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин: он ездит на Hyndai SM Santa FE classic.

* Рассматриваемые декларации:

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми,и членов их семей.

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Коми в Администрации Главы Республики Коми.

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей.