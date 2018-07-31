Лайфхак: как с нуля создать в Коми благотворительный фонд

31 Июль 13:15 2018-07-31T13:20:11+03:00

«Комсомолка» пообщалась с теми, кто самостоятельно открыл свой благотворительный фонд и узнала, как это сделать

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Зачастую людей тянет совершать добрые дела, но они не знают, с чего начать. Может, помогать бездомным животным найти дом, или записаться добровольцем в ближайшую волонтерскую организацию? А если ты уже перерос эти этапы и готов к чему-то большему?

«Комсомолка» пообщалась с двумя руководителями благотворительных фондов в Республике Коми и узнала, как с нуля начать развиваться в этом направлении.

Анастасия Богданович

Благотворительный фонд помощи детям «Хочу жить!»

Анастасия Богданович создала фонд, потому что этого хотела ее дочь

Как появилась идея создания фонда?

- В 2014 году моей 5-летней дочке Милене поставили диагноз - опухоль головного мозга. Мы вместе прошли через химиотерапию, многочисленные операции, но ничего не помогло и в 2015 нашей девочки не стало. Фонд мы создали в память о ней.

Кто может рассчитывать на помощь фонда?

- Мы собираем деньги на операции детям: проблемы со слухом, зрением, ДЦП. Четкой направленности у нас нет. Также приходим в больницы с развлекательными программами.

Волонтеры фонда "Хочу жить!" часто сам навещают болеющих деток в больнице

Как люди узнают о сборе денег?

-Мы распространяем информацию через соцсети, газеты, радио, нашу группу в «ВКонтакте».

Вам приходится как-то отчитываться о поступлениях?

- Конечно! У нас есть бухгалтер, который работает на добровольных началах. Она делает отчеты в Министерство юстиций, налоговую инспекцию, пенсионный фонд. В них нужно прописывать все поступления, которые приходят на счет фонда.

Какие ошибки у вас были в начале?

- Они были связаны как раз со сдачей отчетов. В первый год мы не совсем знали что, куда и когда сдается. Теперь уже все выучили.

Анатолий Гончаров

Основатель фонда помощи ветеранам войн «Победа»

Анатолий Гончаров посоветовал не стесняться просить деньги на благие дела.

Как вам пришла идея создания фонда?

- В 2004 году я встретился с Георгиев Турьевым – руководителем республиканского совета ветеранов. Он рассказал об идее создания фонда для помощи ветеранам войн и предложил мне ее реализовать.

Кому помогает фонд «Победа»?

- Мы оказывает адресную помощь ветеранам войн. Ветеранские организации проводят советы и выбирают тех, кто острее других нуждается в помощи. Фонд собирает деньги и перечисляет их на счет организации, а они уже ветеранам. В основном это касается ремонта жилья.

Откуда вы взяли деньги на создание фонда?

- Первые три тысячи мне дал руководитель строительной компании «Комистрой». Затем глава Коми Владимир Торлопов выделил тридцать тысяч из внебюджетных средств. У обоих просил лично.

Как проводится сбор пожертвований?

- Мы ежегодно публикуем в газетах обращения к жителям республики, указываем номер счета, куда можно перечислить деньги. Также я лично обращался к министрам нашей республики, руководителям министерств, ведомств, предприятий.

Как развивать свой фонд?

- Можно проводить различные марафоны. Например, когда-то мы собрали в драмтеатре многих предпринимателей города, рассказали им про наш фонд. В тот же вечер они пообещали перечислить определенные суммы.

СОЗДАЕМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Советами поделились Анастасия Богданович и Анатолий Гончаров:

- Вам нужно четко понимать почему, зачем и для кого вы создаете фонд.

- Изучите закон «О некоммерческих организациях».

- Найти проверенного юриста, который поможет собрать и правильно оформить необходимые документы и напишет устав фонда.

- Зарегистрировать фонд в министерстве юстиций, налоговых органах, пенсионном фонде.

- Ваш фонд может работать без офиса. В качестве юридического адреса можно указать и свой домашний.

- Чтобы создать фонд достаточно иметь 3-4-х замотивированных людей.

- Создать попечительский совет вашего фонда. Это должны быть конкретные люди, готовые за вас поручиться.

- Регулярно отчитываться о собранных деньгах в СМИ, на радио, на телевидении.

ГОВОРЯТ ВОЛОНТЕРЫ

Людмила Бартоломей, психолог, благотворительный фонд «Детская больница»

- Я помогаю фонду с 2013 года. Самостоятельно провожу творческие мастер-классы по интуитивной живописи и помогаю в организации и проведении творческих мастер-классов другим волонтерам. Считаю, что надо делиться своими знаниями и умениями. Занятия волонтерством помогают и моему внутреннему развитию. Своими вопросами дети учат меня быть более непосредственной, пробовать что-то новое в творчестве.

Людмила Бартоломей проводит творческие мастер-классы

Ирина Ефимова, бухгалтер, благотворительный фонд «Сила добра»

Быть волонтером я мечтала давно, но не знала, где могу применить свои умения. Я много лет работаю бухгалтером, но с детства у меня есть хобби - рукоделие. В какой-то момент мне стало недостаточно заниматься этим только для себя. В 2016 году я узнала о фонде «Сила добра», а в 2017 я осуществила свою мечту и под эгидой фонда начала проводить занятия для детей, которые лежат в больницах. Надеюсь, что мое желание заниматься с детьми будет и в дальнейшем востребовано.

Ирина Ефимова давно мечтала быть волонтером

Тест «КП-Коми»

«Сможете ли вы стать волонтером благотворительного фонда?»

1. Вы сможет помогать незнакомым людям, зная, что ничего не получите взамен.

2. Подкармливаете ли вы бездомных животных.

3. Поможете ли вы перейти дорогу пожилой женщине, которая растерялась на светофоре

4. Уступаете ли вы место пожилым людям в общественном транспорте.

5. Подаете ли вы милостыню бездомным?

Варианты ответов:

Да – 3 балла

Возможно/иногда – 2 балла

Нет – 1 балл

Итог:

12-15 баллов – вы настоящий тимуровец! Безвозмездная помощь другим приносит вам радость и удовольствие. Задумайтесь, возможно, вы сможет сделать волонтерство частью вашей жизни и заниматься им профессионально.

8-11 баллов – у вас есть задатки, чтобы стать отличным волонтерам и помогать тем, кому по тем или иным причинам нужна ваша помощь.

0-7 баллов – помните, что к добровольчеству никого не принуждают. Возможно, вы найдете себя в другой сфере.