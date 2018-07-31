2018-07-31T15:51:09+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ-Коми внедряет энергоэффективное оборудование на месторождениях республики

Оно продемонстрировало высокую эффективность работы в условиях Крайнего Севера
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Персонал нефтепромысла может управлять технологическими процессами блочной кустовой насосной станции дистанционно.Персонал нефтепромысла может управлять технологическими процессами блочной кустовой насосной станции дистанционно.
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На Усинском месторождении введена в эксплуатацию блочная кустовая насосная станция (БКНС) с максимально достижимым коэффициентом полезного действия, что обеспечивает снижение потребления электроэнергии и более высокую экологичность производства.

БКНС – производственные объекты, предназначенные для закачки обратно в недра добываемой попутно с нефтью и затем отделяемой от нее пластовой воды. Этот метод позволяет поддерживать давление в нефтеносных пластах, а, следовательно, обеспечивать их рациональную эксплуатацию.

Новая БКНС оснащена насосами высокого давления компании Sulzer, которые предприятие впервые применило на Южно-Шапкинском месторождении. Оборудование продемонстрировало высокую эффективность работы в условиях Крайнего Севера.

В 2018 году на месторождениях ЛУКОЙЛ-Коми планируется запуск пяти блочных кустовых насосных станций

В 2018 году на месторождениях ЛУКОЙЛ-Коми планируется запуск пяти блочных кустовых насосных станций

Конструкция насосов Sulzer гарантирует максимально достижимый коэффициент полезного действия (КПД). Это позволяет существенно снизить энергопотребление по сравнению с применявшимся ранее оборудованием, что положительно сказывается на рентабельности производства и позволяет уменьшить воздействие на окружающую среду за счет сокращения потребления электроэнергии.

Применяемое оборудование обладает также более продолжительным ресурсом выработки до капитального ремонта, который по гарантии завода-изготовителя составляет 55 000 машино-часов (свыше шести лет эксплуатации). Это кратно превышает показатели большинства аналогов. Прежде всего, надежность оборудования Sulzer обусловлена его изготовлением из аустенитно-ферритной нержавеющей стали с повышенной стойкостью к коррозии.

Обслуживание новой БКНС облегчено за счет оснащения современными системами автоматизации и телеметрии, позволяющими персоналу нефтепромысла управлять технологическими процессами дистанционно.

В текущем году на месторождениях ЛУКОЙЛ-Коми планируется запуск пяти аналогичных БКНС.

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