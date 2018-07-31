В сыктывкарском местечке Париж вырубят 13 берез старинной рощи: горожане в шоке

31 Июль 16:17 2018-07-31T16:48:29+03:00

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Членов инициативной группы по спасению полувековой березовой рощи около «Детской поликлиники №3» поставили в известность, что мэрия дала добро на вырубку 13 деревьев. На их месте предприниматель планирует построить частный дом. У людей, которые год пытаются отстоять парковую зону, опустились руки. Они не верят, что притязания предпринимателя на этом остановятся. Главное опасение: как только земля будет оформлена в собственность, он уничтожит все 168 деревьев рощи. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказала представитель инициативной группы Ольга Югова.

Сегодня, 31 июля, в администрации Сыктывкара горожане, ратующие за спасение березовой рощи в местечке Париж, встретились с заместителем руководителя администрации по вопросам ЖКХ Сергеем Ворониным и еще с несколькими городскими чиновниками.

- Нам сказали, что разрешение на вырубку уже подписано: скоро 13 берез, которые росли 54 года, вырубят. Стройка уже началась. Застройщик вбил столбы, поставил будку, в которой какое-то время даже жил сторож. В администрации говорят, что больше ничего не смогли сделать, - рассказывает Ольга Югова.

Активисты опасаются, что через некоторое время застройщик оформит землю в собственность, что развяжет его руки. По словам людей, он легко может уничтожить все 168 берез.

- Такое чувство, что никому кроме нас роща не нужна. Мы год боремся! Год! Нельзя вырубать деревья. Они растут в центре столицы, рядом находится детская поликлиника, там дети лечатся. Почему нельзя сохранить «легкие города»? Ведь каждое срубленное дерево — это чья-то человеческая душа, - отметила горжанка.

Напомним, участок, где растет березовая роща, раньше принадлежал Детской республиканской больнице (сейчас это городская детская поликлиника №3). В советское время на территории больницы построили забор, из-за которого и появился участок, впоследствии отошедший администрации Сыктывкара. В 2010 году этот участок был передан в аренду Сергею Кудинову, бывшему тогда заместителем министра здравоохранения. Тогда никто кроме Кудинова не изъявил желания взять участок в 1460 квадратных метров в аренду. Администрация города отдала участок под строительство частного дома заявителю в аренду на десять лет – до 4 февраля 2021 года Интересно, что объявление о сдаче участка в аренду было опубликовано в 2011 году в приложении к ограниченном выпуске газеты «Панорама столицы», тираж которого составил всего 1000 экземпляров В апреле этого года Сергей Кудинов передал права аренды некой Людмиле Кармановой. Администрация города была в курсе, что участок переуступили в аренду. По словам участников инициативной группы, нынешний арендатор планирует построить там двухэтажный дом.

13 декабря прошлого года в Сыктывкарском городском суде прошло слушание по поводу лакомого кусочка парижской земли. Иск был заявлен администрацией города после обращения жителей микрорайона Париж. Представители инициативной группы выступили за расторжение договора по аренде земельного участка. По их мнению, участок под индивидуальное строительство был предоставлен в аренду незаконно. В итоге правосудие встало не на сторону жителей Парижа.