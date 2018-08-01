Жители Коми организовали сбор средств для мамы утонувших в Усть-Вымском районе девочек: «Они были для нее смыслом жизни»

1 Авг. 10:42 2018-08-01T11:06:10+03:00

Изменить размер текста: A A

27 июля в Усть-Вымском районе Коми произошла трагедия: река унесла жизни 10-летней и 14-летней сестер, а также их прабабушки, которая ринулась спасать тонущих детей. Жители Ухты сплотились, чтобы поддержать маму девочек, которая воспитывала их одна. Женщина в одночасье лишилась трех самых близких людей, рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми» Анастасия Вашкевич.

Трагедия, которая произошла в Усть-Выми сплотила людей: они организовали сбор средств, чтобы помочь матери девочек, которая в одночасье лишилась самых близких людей.

- Мы жили в одном поселке Ветлосян. Дети росли на наших глазах. Девочки были очень хорошими, добрыми и воспитанными детьми. Мама их очень любила, но судьба преподнесла ей жесткое испытание. Девочки были единственными детьми, Анна их растила одна. Она в один миг потеряла весь смысл, что у нее был, - рассказала Анастасия Вашкевич.

Напомним, что в прошлую пятницу 79-летняя прабабушка и две ее внучки ушли на прогулку в районе деревни Арабач Усть-Вымского района Коми и не вернулись. Местные жители около берега нашли вещи девочек и забили тревогу. Как рассказали в пресс-служба ГУ МЧС России по Коми, в понедельник, 30 июля, в 11:10 спасатели достали тело 14-летней девочки в 17, 5 километрах от места трагедии. В 14:00 они нашли тело 79-летней прабабушки девочек, которая предположительно ринулась в воду, чтобы спасти своих внучек. Поиски 10-летней девочки продолжаются до сих пор. На месте работают 42 человека: это спасатели, водолазы, кинологи, полицейские, волонтеры. В составе оперативного штаба Главного управления МЧС по Коми с родственниками погибших работает психолог.

Как помочь?

Номер карты, куда можно перечислить посильную сумму: 2202 2001 5094 0425 (получатель Анна Васильевна В.)