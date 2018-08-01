«А березы, конечно, жалко»: в сыктывкарском местечке Париж начали работы по вырубке полувековой рощи

1 Авг. 15:37 2018-08-01T16:59:19+03:00

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13 берез полувековой рощи у детской поликлиники №3, которая долгие годы радовала жителей местечка Париж, уничтожат на этой неделе. Уже завезли доски для будущего забора, который огородит место застройки. Не сегодня-завтра березы срубят и пустят на дрова. Мы побывали на месте спорного участка с представителем инициативной группы по спасению рощи Ольгой Юговой.

Утром 1 августа место будущей застройки огородили лентами, а около рощи складировали доски. Кроме сторожевой будки на участке пока нет никаких признаков надвигающейся «грозы».

Застройщик говорит, что его миссия - очистить рощу от хлама, а не уничтожать ееФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Рабочие рассказали, что скоро начнут строить забор. Про рубку деревьев им ничего не известно, так как они люди подневольные: «Что скажут, то и делаем. А березы, конечно, жалко», - рассказал один из рабочих.

«Что скажут, то и делаем. А березы, конечно, жалко», - рассказал один из рабочихФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

О том, что вырубка неизбежна, сообщил и сам застройщик, который подъехал к месту будущего двухэтажного жилого дома. «Сколько вы мне будете еще жизнь отравлять», - с такими словами он направился к представителю инициативной группы Ольге Юговой. Правда, он не стал давать комментарий по поводу вырубки в присутствии активистки. В частной беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» мужчина пояснил, что не собирается уничтожать рощу.

1 августа коло рощи складировали доскиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Все, что мы делаем, абсолютно законно. Приобрели право аренды для строительства индивидуального жилого дома для семьи. Вместе с представителями администрации выбрали «пятно» застройки, где меньше всего растет деревьев. Наша задача — сохранить рощу, привести ее в порядок, очистить от сухостоя. Если вы прогуляетесь, то заметите, что многие деревья гнилые. Да и информация о 13 деревьях не совсем верная, под топор пойдет меньшее количество деревьев, - рассказал мужчина.

Скоро вырубят березы, чтобы на их месте возвести домФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По его словам, представители инициативной группы лукавят. В частности, выступают за сохранение рощи, чтобы спасти свои сарайчики, которые находятся на территории нового арендатора. Однако Ольга Югова не согласна с застройщиком: интересы представителей инициативной группы не имеют материальной подоплеки. «И мы не собирается сдаваться. Если дали разрешение на вырубку 13 берез, то будем контролировать. Увидим, что уничтожено большее количество деревьев, снова пойдем в прокуратуру», - подытожила активистка.

Место застройки огородили лентами. Теперь это частная территорияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отметим, что березы в местечке Париж посадили в 1965 году во время ленинского коммунистического субботника. «Эти березы — мои ровесники», - отметила Ольга Югова, которая вместе с другими жителями местечка Париж пытается спасти деревья от вырубки. Правда, пока борьба ни к чему не привела. Вчера, 31 июля, состоялась встреча с чиновниками мэрии, которые развели руками, рассказав о невозможности изменить запушенный механизм. Разрешение на вырубку 13 деревьев арендатор земель уже получил.

Напомним, что борьба началась год назад, когда жители заметили геодезистов, которые производили работы на территории рощи. Люди почувствовали неладное, создали инициативную группу и начали оббивать пороги мэрии и природоохранной прокуратуры. Оказалось, что участок в аренде с 2010 года, о чем местные жители не догадывались. Да и способов узнать об этом у людей было не так много. Постановление о сдаче земель в аренду вышло в дополнительном выпуске газеты «Панорама столицы» тиражом не больше 1000 экземпляров аккурат перед празднованием Нового года. 13 декабря прошлого года в Сыктывкарском городском суде прошло слушание по расторжению договора аренды. Иск был заявлен администрацией города после обращения жителей микрорайона Париж. В итоге правосудие встало не на сторону жителей Парижа.