Житель Коми, который всадил кол в прохожего, проведет в колонии 4,5 года

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-07T13:52:16+03:00

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Суд Удорского района поставил точку в жутком уголовном деле.

Жестокость на улице Дружбы

Шокирующий случай произошел в поселке Усогорск в ночь на пятницу 13-ое апреля. Вечер накануне 29-летний Тимур провел в компании со своими друзьями. Молодые люди выпивали, а потом разошлись по домам. В это время домой направлялся 47-летний житель Усогорска. Он решил сократить дорогу и отправился напрямик через сквер, расположенный на улице Дружбы. Там Тимур сначала избил свою жертву, а затем воткнул в него древесную ветку.

- Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого нападающий нанес потерпевшему не менее 23 ударов руками, ногами и иными предметами по телу и голове, - сообщили в Прокуратуре Коми. - Затем, желая унизить находившегося без сознания потерпевшего, подсудимый с помощью найденной рядом ветки дерева, совершил в отношении него иные действия сексуального характера.

Отправится в колонию

Истекающий кровью мужчина пролежал в сквере до утра. Когда рассвело, его, лежащим на снегу, увидел проезжавший мимо парка автовладелец. Пострадавшего со множественными травмами госпитализировали в районную больницу, а затем бортом санавиации направили в Коми республиканскую больницу. Там мужчину прооперировали. Процесс реабилитации затянулся на несколько месяцев.

Сразу после преступления Тимур на автомобиле отправился в Микунь. Там на вокзале он сел в поезд и направлялся на вахту. Но добраться до места назначения истязателю не удалось: на вокзале в Ухте правоохранители сняли его с поезда и задержали.

Суд пришел к выводу, что 29-летний мужчина виновен в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего (п. «з» ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 132 УК РФ).

Парня приговорили к лишению свободы на 4,5 года исправительной колонии общего режима. Местные жители уже оставляют в соцсетях комментарии, считая, что суд вынес очень мягкое решение.