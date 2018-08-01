"Подло сажать в психушку": поклонники блогера из Инты ополчились на правозащитницу

1 Авг. 13:24 2018-08-01T15:57:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно сканадально известный интинский блогер Эдуард Коробейников (больше известный как Джон Клюкер), стал героем передачи Андрея Малахова «Прямой эфир». Напомним, что его обвиняют в издевательствах над братом-инвалидом Грибабасом (Александр Коробейников). На съемки также пригласили правозащитницу Нелли Ефименко, которая была инициатором прокурорской проверки в отношении Джона Клюкера. Большинство гостей эфира ополчились на юриста: девушка, по мнению звезд, влезла не свое дело и лишила Грибабаса семьи. И интицы, вслед за гостями передачи, поддержали эту точку зрения.

Выпуск получил навзание «Сельский блогер зарабатывает, снимая брата-инвалида?». Многих жителей Инты покоробило слово «сельский»:

– Для них-то мы деревня дремучая, – иронизирует Александр Васильев.

– А давно ль мы селом стали, товарищи, – удивляется Наталья Витчужанина.

Затронули и проблемы города, которые не попадают в эфир федеральных каналов:

– Нет бы показать про то, какие у нас дороги и шахта умирающая, – пишет Екатерина Попова.

– Давно пора Инту по всем каналам показать. Может и порядка было бы больше. Это ведь кошмар, до чего богатейший шахтерский (в прошлом) город довели. Люди вынуждены хоть таким образом выживать. С каждым годом все хуже и хуже!!!!! Уже ВСЕ шахты закрыли. Школы закрывают, сады закрывают, предприятия..... А ведь это живые ЛЮДИ, их дети, ветераны , в том числе, труда. А вид больницы?! Это лицо разрухи города....И это вид здания , в котором люди " поправляют" своё здоровье?! Вот куда надо направить энергию и талант видео- блогеров. Я желаю "выздоровления" прекрасной Инте, – комментирует Елена Воронина.

Нелли Ефименко вручила Джону Клюкеру кошачий ошейник

В конфликте Джона Клюкера и Нелли Ефименко многие пользователи, как и гости передачи, встали на сторону блогера:

– Я бы вот эту правозащитницу уволил бы. Ведь это элементарная зависть. Вы посмотрите на её глаза? Вот из за таких правозащитниц страдают и нормальные семьи, – считает Александр Александров.

– Да уж, после просмотра передачи появилось ощущение, что сами правозащитники не совсем здоровы, – делится впечатлением Александр Орлов.

– Вот я сейчас смотрю эту передачу и удивляюсь «правозащитникам». По мнению Нелли Ефименко, лучше отправить Грибабаса в психушку. Я считаю, что его нужно ПРОСТО СРОЧНО ВЕРНУТЬ В СЕМЬЮ. А таких «горе правозащитников» нужно привлечь за моральный ущерб! Я всех тонкостей конечно не знаю , мы все придерживаемся законов и инструкций, но тем не менее есть ещё и человеческий фактор. В данном случае, по моему мнению, она поступила неправильно и практически подло по отношению к человеку, которого закрыли в психушке. Вы посмотрите, какие там условия. Неужели она считает, что «помогла» этому человеку, которому и так досталось, – делится мнением Инна Базанова в нашем «Инстаграме».

Негативные комментарии посыпались и в адрес психиатрической больницы, видео из которой также вошло в выпуск и в которую и отправили Грибабаса на время проверки:

– Одна больница чего стоит... Позор, – пишет под постом в одном из интинских пабликов Юлия Быкова.

– Прославились мы нашей больницей, которая выглядит хуже зданий под снос , – резюмирует Елена Даниленко.

Напомним, что в июне этого года Интернет взорвался из-за истории о блогере из Инты, который круглосуточно транслировал жизнь своего брата-инвалида Грибабаса в сеть. Александр Коробейников, страдающий расстройством психики, выполнял задания за денежные пожертвования от пользователей (донаты): изображал шахтера, носил кошачий ошейник и спал на чемоданах. Так, по мнению правозащитников, Джон Клюкер и зарабатывал на своем брате. После жалобы одного из интинцев, Нелли Ефименко написала жалобу в прокуратуру, после которой началась проверка в отношении Эударда Коробейникова. На время инспекции Грибабаса положили в писхитарическую клинику. Сейчас его судьбу решают органы опеки: останется ли он вместе с братом или отправится в специализированный интернат.