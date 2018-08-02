Против и.о. руководителя Корткеросского района Александра Артеева возбуждено уголовное дело

2 Авг. 09:45 2018-08-02T11:13:48+03:00

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В отношении и.о. руководителя Корткеросского района Александра Артеева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщили "КП в Коми" в прокуратуре Коми, произошло это еще 31 июля.

Как сообщает «Комиинформ», руководство муниципалитета за бюджетные деньги приобрело у компании из Твери мусоросортировочный завод для района за 14 млн рублей. Оборудование доставили в Корткерос в 2015 году, однако так и не использовали. Возбуждение уголовного дела в отношениию Александра Артеева связано с этой историей, его роль в ней пока не известна.

Напомним, не так давно был задержан бывший руководитель Корткеросского района Василий Гончаренко. Его обвиняют в получении взятки в сумме 500 тысяч рублей. Деньги руководителю администрации Корткеросский район передавал представитель ООО «Северо-Западный лесной терминал». Коммерсант перечислял деньги руководителю Корткеросского района частями. Очередной транш в сумме 150 тысяч рублей фигурант получил наличными 25 мая, во время передачи денег сотрудники УФСБ по Коми задержали Гончаренко. Ранее подследственный успел получить 300 тысяч рублей.