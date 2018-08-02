2018-08-02T11:17:48+03:00
Происшествия

Александра Артеева подозревают во взятке в 1,2 млн рублей

Это на 700 тысяч больше, чем предполагаемая взятка, его предшественнику Василию Гончаренко
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: bnkomi.ruФото: bnkomi.ru
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Следственный комитет Российской Федерации по Республике Коми возбудил уголовное дело в отношении и.о. руководителя администрации Корткеросского района Александра Артеева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ),

По данным следствия, в период с июля по ноябрь 2014 года фигурант, являющийся на тот момент первым заместителем администрацииКорткеросского района, потребовал от директора коммерческой организации передачи ему 2 миллионов рублей за принятие положительного решения и победу на аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку мусоросортировочного комплекса для нужд муниципального образования.

В августе 2015 года, Артеев согласно ранее достигнутой договоренности, получил через посредника часть взятки в размере 1 миллион 200 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В отношении посредника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ - посредничество по взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

Директор коммерческой организации подозревается в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ).

В настоящее время при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Коми фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, не так давно был задержан бывший руководитель Корткеросского района Василий Гончаренко. Его обвиняют в получении взятки в сумме 500 тысяч рублей. Деньги руководителю администрации Корткеросский район передавал представитель ООО «Северо-Западный лесной терминал». Коммерсант перечислял деньги руководителю Корткеросского района частями. Очередной транш в сумме 150 тысяч рублей фигурант получил наличными 25 мая, во время передачи денег сотрудники УФСБ по Коми задержали Гончаренко. Ранее подследственный успел получить 300 тысяч рублей.

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