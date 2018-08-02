В Сыктывкаре День ВДВ открыли митингом
Сегодня в Сыктывкаре, как и по всей России, начали поздравлять членов Военно-воздушных десантных войск. В этом году исполнилось 88 лет со дня основания "голубых беретов".
Официально в столице Коми празднование открылось митингом возле памятника павшим воинам-интернационалистам "Скорябщий воин". Но ещё до его начала по Коммунистической улице и "кольцу" ездили машины с развевающимися флагами с символикой ВДВ.
Ещё до начала митинга по улице ездили машины с развевающимися флагамиФото: Дарья ЮДИНА
Так совпало, что сегодня десантники не смогут почтить давнюю праздничную традицию и искупаться в фонтанах: они перестали работать. Причина - ведутся технические работы.
По стечению обстоятельств не работали фонтаныФото: Дарья ЮДИНА
Поколесив по улицам, большинство беретов останавливались недалеко от "Скорбящего воина". На праздник пришли все поколения: и пожилые ветераны, и те, кто отслужил не так давно. Большинство собравшихся облачились в военную форму и достали береты. У нескольких человек были "опознавательные" татуировки.
Многие пришли на митинг в формеФото: Дарья ЮДИНА
Татуировка с символикой ВДВФото: Дарья ЮДИНА
Поддержать своих защитников решили боевые подруги: многие "голубые береты" привели с собой спутниц, а кто-то - и детей с внуками.
Некоторых десантников сопровождали их боевые подругиФото: Дарья ЮДИНА
Будущий "голубой берет"Фото: Дарья ЮДИНА
Кстати, один десантник отличился, приехав к памятнику на камуфлированном вездеходе с множеством флагов. Рядом с машиной тут же стали фотографироваться горожане.
Рядом с вездеходом тут же стали фотографироватьсяФото: Дарья ЮДИНА
В руках у собравшихся были красные гвоздики, которые позже возложили у памятников.
У празднующих были в руках гвоздикиФото: Дарья ЮДИНА
На митинг пришли также власть имущие - Сергей Гапликов и Валерий Козлов. Из-под рубашки Главы Коми выглядывал кусочек матроски - руководитель региона и сам служил в "десантуре", демобилизовавшись в звании "гвардии старшина".
Глава Коми сердечно поздравил ветерановФото: Дарья ЮДИНА
Сергей Гапликов пожелал своим "братьям" по войску прыжков с парашютом только в мирное время и поблагодарил ветеранов, которые взращивают боевой дух в подрастающем поколении.
Десантников поздравил также мэрФото: Дарья ЮДИНА
Поздравил "войска дяди Васи" и мэр Сыктывкара - Валерий Козлов. Он отметил, что мечта любого мальчишки - служить в ВДВ.
Кроме того, речь на митинге произнес руководитель республиканского Союза ветеранов Афганистана. Поздравительную телеграмму от председателя Союза десантников России, генерал-полковника Валерия Востротина зачитал председатель местного отделения союза Юрий Беляцкий.
С речь выступил и Вадим КлюпаФото: Дарья ЮДИНА
После праздничных речей настала минута молчания. Голубые береты" преклонили колени и сняли головные уборы.
В минуту молчания десантники преклонили колениФото: Дарья ЮДИНА
Сначала красные гвоздики возложили возле памятника воинам-интернационалистам, после - возле "Вечного огня".
Сначала цветы возложили возле "Скорбящего воина"Фото: Дарья ЮДИНА
После - возле "Вечного огня"Фото: Дарья ЮДИНА
Те, у кого не было цветов, почтительно и молча прикасались к памятнику.
Дальше праздник продолжится на аэродроме села Корткерос, где для виновников торжества подготовили обширную и вкусную проограмму.