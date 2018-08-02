В Сыктывкаре День ВДВ открыли митингом

2 Авг. 11:57 2018-08-02T14:42:59+03:00

В столице Коми День ВДВ начался с митинга Фото: Дарья ЮДИНА

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Сыктывкаре, как и по всей России, начали поздравлять членов Военно-воздушных десантных войск. В этом году исполнилось 88 лет со дня основания "голубых беретов".

Официально в столице Коми празднование открылось митингом возле памятника павшим воинам-интернационалистам "Скорябщий воин". Но ещё до его начала по Коммунистической улице и "кольцу" ездили машины с развевающимися флагами с символикой ВДВ.

Ещё до начала митинга по улице ездили машины с развевающимися флагамиФото: Дарья ЮДИНА

Так совпало, что сегодня десантники не смогут почтить давнюю праздничную традицию и искупаться в фонтанах: они перестали работать. Причина - ведутся технические работы.

По стечению обстоятельств не работали фонтаныФото: Дарья ЮДИНА

Поколесив по улицам, большинство беретов останавливались недалеко от "Скорбящего воина". На праздник пришли все поколения: и пожилые ветераны, и те, кто отслужил не так давно. Большинство собравшихся облачились в военную форму и достали береты. У нескольких человек были "опознавательные" татуировки.

Многие пришли на митинг в формеФото: Дарья ЮДИНА

Татуировка с символикой ВДВФото: Дарья ЮДИНА

Поддержать своих защитников решили боевые подруги: многие "голубые береты" привели с собой спутниц, а кто-то - и детей с внуками.

Некоторых десантников сопровождали их боевые подругиФото: Дарья ЮДИНА

Будущий "голубой берет"Фото: Дарья ЮДИНА

Кстати, один десантник отличился, приехав к памятнику на камуфлированном вездеходе с множеством флагов. Рядом с машиной тут же стали фотографироваться горожане.

Рядом с вездеходом тут же стали фотографироватьсяФото: Дарья ЮДИНА

В руках у собравшихся были красные гвоздики, которые позже возложили у памятников.

У празднующих были в руках гвоздикиФото: Дарья ЮДИНА

На митинг пришли также власть имущие - Сергей Гапликов и Валерий Козлов. Из-под рубашки Главы Коми выглядывал кусочек матроски - руководитель региона и сам служил в "десантуре", демобилизовавшись в звании "гвардии старшина".

Глава Коми сердечно поздравил ветерановФото: Дарья ЮДИНА

Сергей Гапликов пожелал своим "братьям" по войску прыжков с парашютом только в мирное время и поблагодарил ветеранов, которые взращивают боевой дух в подрастающем поколении.

Десантников поздравил также мэрФото: Дарья ЮДИНА

Поздравил "войска дяди Васи" и мэр Сыктывкара - Валерий Козлов. Он отметил, что мечта любого мальчишки - служить в ВДВ.

Кроме того, речь на митинге произнес руководитель республиканского Союза ветеранов Афганистана. Поздравительную телеграмму от председателя Союза десантников России, генерал-полковника Валерия Востротина зачитал председатель местного отделения союза Юрий Беляцкий.

С речь выступил и Вадим КлюпаФото: Дарья ЮДИНА

После праздничных речей настала минута молчания. Голубые береты" преклонили колени и сняли головные уборы.

В минуту молчания десантники преклонили колениФото: Дарья ЮДИНА

Сначала красные гвоздики возложили возле памятника воинам-интернационалистам, после - возле "Вечного огня".

Сначала цветы возложили возле "Скорбящего воина"Фото: Дарья ЮДИНА

После - возле "Вечного огня"Фото: Дарья ЮДИНА

Те, у кого не было цветов, почтительно и молча прикасались к памятнику.

Дальше праздник продолжится на аэродроме села Корткерос, где для виновников торжества подготовили обширную и вкусную проограмму.