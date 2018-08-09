Испытано на себе: сильнейшая боксерша планеты обучала журналиста "КП в Коми" азам боя на ринге

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-09T11:56:48+03:00

Наш корреспондент узнала, в чем отличие мужского бокса от женского

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В сыктывкарской боксерше Виктории Крыловой соединились две мощнейшие стихии: женственность и сила. Во-первых, она невероятно красивая и обаятельная девушка. А, во-вторых, обладательница крепких мышц и удара, способного отправить соперницу по рингу в глубокий нокаут. Семь лет назад очаровательная красавица из Коми завоевала награду высшей пробы на первенстве мира, а сегодня обучила азам бокса журналистку «Комсомолки».

В женском боксе экипировка аналогична мужскому облачению, но для женщин сделано исключение: спортсменкам разрешают выходить на ринг в шлеме и защитном бандаже для груди.Фото: Сергей КОЗЛОВ

Экипировка

Виктория принесла форму моего размера и снаряжение для бокса. В женском боксе экипировка аналогична мужскому облачению, но для женщин сделано исключение: спортсменкам разрешают выходить на ринг в шлеме и защитном бандаже для груди. А остальное – как у мужчин: шорты, майка, перчатки, боксерки. В качестве защиты спортсменки надевают капы на зубы и паховый бандаж. Под перчатками руки защищают тугие бинты.

В боксе важна экипировкаФото: Сергей КОЗЛОВ

Растяжка — залог здоровья

Переодевшись в форму, вхожу в образ Рокки в юбке: чувствую прилив сил и готовность изо всех сил дубасить грушу. Моя наставница, замечая мое рвение, притормаживает меня - тренировке предшествует разминка. Занятия у боксеров начинаются с разогрева и растяжки мышц. Обладателям крепких кулаков необязательно садиться в балетный шпагат или как йог забрасывать ногу за голову, но элементарные наклоны в разные стороны у боксеров должны быть глубокими.

- Важно растянуть шею, боковые мышцы, руки и ноги, и перед занятием разогреть мускулатуру. Мышцы боксера перед тренировкой должны быть мягкими и эластичными, это позволит избежать травм при спарринге или занятии, - объясняет Виктория, пока я в двадцатый раз наклоняюсь к полу.

Базис бокса – четкий контроль за центром тяжести своего тела.Фото: Сергей КОЗЛОВ

Удар, еще удар!

Базис бокса – четкий контроль за центром тяжести своего тела. Чтобы не потерять баланс и устоять под ударами соперника, необходимо чувствовать опору в ногах. Виктория показывает основную стойку боксера.

- Встаньте прямо, сведите ноги вместе, затем сведенные стопы разверните на 30 градусов и разведите две ноги на 15-20 сантиметров – не более того. Стопы должны стоять параллельно друг другу. А теперь слегка присядьте, - объяснила Виктория.

На полусогнутых ногах я с трудом подхожу с кожаному мешку.

- А теперь покажу основные удары: прямой правой, прямой левой – просто прямо бьем по мешку, а теперь наносим удары со стороны – это левый по корпусу и правый по корпусу, - учит меня Виктория.

Я со всей силы бью по мешку. Каждый удар отдается болью в мышцах.

- У вас слабые руки, - объясняет причину дискомфорта тренер.

Я со всей силы бью по мешку. Каждый удар отдается болью в мышцах.Фото: Сергей КОЗЛОВ

Чтобы мастер-класс не завершился микротравмами, Виктория предложила попробовать бой с тенью. Это когда спортсмен бьет по воздуху, но представляет, что наносит удары сопернику. Спарринг с воображаемым партнером окончательно меня доконал. Обессиленная я взмолила тренера завершить тренировку.

Справка «КП-Коми»

Виктория Крылова, 25 лет. Пришла в бокс в 16 лет за компанию с подругой. В 2011 году заняла первое место на Первенстве мира по боксу среди женщин. Она победительница и призер первенств и чемпионатов страны. Входит в состав сборной России по боксу.