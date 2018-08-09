2018-08-09T17:32:59+03:00
Происшествия

Парламентарий Михаил Брагин не намерен отказываться от депутатского мандата

Фигурант дела о "продаже мест в совете Сыктывкара" готовится к процессу в Верховном суде Коми
Алиса КОЗЛОВА
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Михаил Брагин был признан виновным в так называемой "продаже депутатских мест". Сыктывкарский горсуд в качестве наказания назначил ему штраф в сумме 180 тыс рублей и освободил его от уплаты с учетом того, что Брагин находился в СИЗО и под домашним арестом.Михаил Брагин был признан виновным в так называемой "продаже депутатских мест". Сыктывкарский горсуд в качестве наказания назначил ему штраф в сумме 180 тыс рублей и освободил его от уплаты с учетом того, что Брагин находился в СИЗО и под домашним арестом.Фото: из архива КП
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Депутат Госсовета Коми Михаил Брагин не согласен с приговором Сыктывкарского городского суда, признавшего парламентария виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Но пока приговор инстанции не вступил в силу Брагин не намерен отказываться от депутатского мандата.

20 октября в Верховном суде Коми начнется рассмотрение апелляционного представления региональной прокуратуры на решение суда первой инстанции. Представители госсобвинения требуют назначить Михаилу Брагину дополнительное наказание, связанное с временным лишением права заниматься управленческой деятельностью в общественных объединениях: выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Запрашиваемый срок ограничений составляет 3 года.

- Я очень надеюсь, что суд рассмотрит не только апеляцию от прокуратуры, но и полностью пересмотрит приговор суда первой инстанции - насколько он законен, справедлив, насколько доказана моя вина. Что означает само понятие "злоупотребление полномочиями"? Какими полномочиями я злоупотребил? Я не считаю себя виновным и очень надеюсь, что судьи пересмотрят мое дело, - с таким настроем намерен идти в Верховный суд Михаил Брагин.

Напомним, Михаил Брагин был признан Сыктывкарским горсудом в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело касалось так называемой "продаже мест в совете Сыктывкара". В качестве наказания ему назначили штраф в сумме 180 в сумме 180 тысяч рублей, но с учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, от наказания его освободили.

Если Верховный суд РК поддержит сторону гособвинения и приговор по уголовному делу вступит в силу, то Михаилу Брагину придется написать заявление о сложении с себя полномочий депутата Госсовета Коми. После того, как его кресло во фракции "ЛДПР" опустеет, верховный совет партии должен будет в течение двух недель согласовать кандидатуру нового депутата от "либерал-демократов" в парламенте республики.

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