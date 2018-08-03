Уличные бои и танцы под небом: выходные контрастов в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-03T00:43:08+03:00

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Летние выходные в Сыктывкаре в этот раз представят разнообразное меню: тут тебе и мастер-класс от литовского художника, и турнир уличных боев среди любителей, и день рождения творческой мастерской — каждый найдет себе что-то по душе. Все подробности — в нашей статье.

На юбилее выступит Артемий Барсуков. Фото: Архив "КП"Фото: Дарья ЮДИНА

ЧТО: В пятницу свой десятилетний юбилей будет праздновать творческая мастерская «Югыд-арт», в которой создаются теплые (и в прямом и переносном смысле) вещи с частичкой коми культуры. Программа празднования включает выставку изделий и дефиле, где модели продемонстрируют новую коллекцию, и чаепитие с вкусностями. Также перед гостями выступят Артемий Барсуков и Анна Ульянова.

ГДЕ: «Центр Коми культуры» (улица Бабушкина, 31).

КОГДА: 3 августа, с 17 часов.

Перечень танцев большой. Фото: Архив "КП"Фото: Алиса КОЗЛОВА

ЧТО: Вот уже несколько недель подряд на Театральной площади сыктывкарцы танцуют под открытым небом и заряжаются бодростью на всю будущую рабочую неделю. Быть асом танцпола не нужно — желающие двигаются как хотят, невзирая на «правильность» па и свой возраст: танцуют все — и пожилые, и дети. Кстати, если хочется — можно попросить диджея поставить любимую песню.

ГДЕ: Театральная площадь.

КОГДА: 5 августа, с 18 часов.

Картины Дениса Ермака. Фото: Архив "КП"Фото: Дарья ЮДИНА

ЧТО: Хотите научиться рисовать в необычной технике? Литовский художник Денис Ермак даст мастер-класс по пастозной живописи на этих выходных. Попробовать себя в новом деле смогут как взрослые, так и дети — занятия предусмотрены для всех.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор».

КОГДА: С 3 по 5 августа, в 12 часов — детские мастер-классы, в 16 часов — для взрослых.

ЧТО: Оздоровить тело, сделать доброе дело и попить вкусного чаю — акция «#Чайные бега» позволит вам сделать все это за раз. За прошлую неделю участники акции «набегали» помощь двум тяжелобольным малышам: каждый «марафонец» переводит на счет благотворительного фонда определенную сумму. Минимальный взнос — 100 рублей.

ГДЕ: Мичуринский парк.

КОГДА: 5 августа, с 10.30.

На турнир заявились несколько пар

ЧТО: Соскучились по чему-то настоящему зрелищному? Тогда вам прямая дорога на турнир уличных боев «Стрелка», на котором схлестнутся спортсмены-любители. Заявлено несколько пар. Турнир будет проходить под открытым небом, но в случае непогоды все оперативно перенесут в помещение.

ГДЕ: Бывший «Центральный рынок» (улица Орджоникидзе, 50).

КОГДА: 5 августа, с 17 часов.