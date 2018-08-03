Певица их Коми нашла своего двойника в Германии

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-03T08:11:48+03:00

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Порой человек живет и не знает, что на другом концерте шара есть их точные копии. Однако солистке государственной филармонии Республики Коми Екатерине Курочкиной повезло. Недавно ее друг, который сейчас живет в Германии, прислал ей фото девушки, которая внешне схожа с Екатериной. Сначала певица несколько опешила от такого открытия, а затем проявила инициативу и нашла своего двойника в Интернете.

Немецкий двойник послала свои фото на конкурс красоты

- Мой друг проходил мимо киоска и увидел газету, подумал что это я. Я потом нашла девушку в Facebook, чтобы поздороваться. Она тоже удивилась нашему сходству. Раньше я никогда не встречала своих двойников, - рассказала «КП в Коми» Екатерина Курочкина.

Екатерина в обычной жизни и в сценическом образе

О двойнике известно, что девушку зовут Оксана Ведел. Она живет в немецком городе Херфорд. Девушка прислала свое фото на местный конкурс красоты и его опубликовали в газете «Переселенческий вестник». Оксане 30 лет, работает она мастером в ногтевой сфере, любит спорт и музыку.