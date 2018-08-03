Телеком, жара, июль: связисты «подогрели» мобильные аппетиты

СЕГОДНЯ 11:08 2018-08-03T11:23:27+03:00

Три населенных пункта этим летом ещё больше окутали надежным сигналом и скоростной сетью от «МегаФона».

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Летом у жителей Коми снижается аппетит, но только не «мобильный». Три населенных пункта ещё больше окутали надежным сигналом и скоростной сетью от «МегаФона». Теперь 5 тысяч жителей смогут настроиться на новый уровень общения.

По мнению синоптиков, третий месяц лета будет нестабильным. На смену жарким дням придут дожди и грозы, которые лишь подогреют «мобильные аппетиты» пользователей. Общий объем интернет-трафика, загруженного и переданного абонентами «МегаФона» в первом полугодии 2018 года, уже превысил 5 петабайт. Это на треть больше показателя прошлого года. Его количество можно сравнить с объемом электронной почты и web-сайтов, отправляемому во всем мире за полчаса.

Для комфортного серфинга связисты улучшили покрытие в Синдоре и в Кировском парке Сыктывкара. Это значит, что теперь можно еще быстрее обмениваться качественными фото и видео-файлами, общаться в социальных сетях, слушать музыку и смотреть HD-фильмы онлайн. Телеком-эксперты также поработали над качеством связи и увеличили зону обслуживания в селе Сторожевск Корткероского района.

«За полгода мы расширили сети 2, 3 и 4 поколений в Коми. Суммарно мы построили и модернизировали несколько десятков базовых станций, расширили емкость сети, чтобы еще большее количество абонентов могли одновременно получать качественную связь и быстрый интернет», — отметил Александр Канев, директор Сыктывкарского отделения компании «МегаФон» на Урале.

Сегодня сеть «МегаФон» доступна более 90% населения Республики Коми, скоростной мобильный интернет 4G – 80% жителей региона.