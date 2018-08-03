2018-08-03T16:51:49+03:00
Общество

В Ухте жильцы замуровали щенков в подвале дома, двое из них погибли

Решение проблемы — стерилизация собак или закрытие двери подвалов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Зоозащитники сфотографировали дом, где погибают животныеЗоозащитники сфотографировали дом, где погибают животные
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В Ухте заживо замуровали двухмесячных щенков. Двое из них погибли, свалившись в яму. Выжившие малыши не умерли благодаря стараниям местных зоозащитников. Они нашли лазейку, через которую подкармливают щенков.

1 августа жители дома №37Б по улице Ленина в Ухте завалили вход в подвал, где находились щенки. Заживо погребенные скулили несколько дней, пока зоозащитники не смогли к ним пробиться и накормить. Делать это приходиться ночью, потому что жильцы дома относились к «нашествию зоозащитников» не особо радушно.

По словам зооактивистов, вход завалили не рабочие ЖЭУ, а один из местных жителей. Притом делает это мужчина не в первый раз. Последняя его попытка оказалась самой удачной: вход в подвал был завален наглухо.

- Мы обследовали место. Нашли небольшую лазейку. Увидели, что два щенка свалились в подвальную яму и погибли. Еще два остались в живых. Пытались поймать их, но не удалось. Ждем пока малыши подрастут и смогут самостоятельно выбраться на свет. Многие говорят, что если прикормить животное, то оно не уйдет с насиженного места, навеки останется в подвале. Это не так, собаки уходят, - рассказала зоозащитница Ева Данич порталу «Комсомольская правда в Коми».

По словам зоозащитников, решение проблемы — стерилизация собак или закрытие двери подвалов, чтобы туда не могли проникать беременные суки.

- Раньше я не могла пройти мимо бездомных кошек и собак, всех тащила домой. Затем я поняла, что намного целесообразнее оставлять кормушки, а затем время от времени наполнять их едой. Главное, чтобы это не была разовая акция, важна системность в этой работе, - отметила зоозащитница Ева.

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