2018-08-03T21:38:09+03:00
Общество

В Сыктывкаре водитель на Volvo сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу на красный свет

Характер полученных травм уточняется
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото отдела пропаганды ГИБДД по СыктывкаруФото отдела пропаганды ГИБДД по Сыктывкару
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В Сыктывкаре недалеко ТРЦ «Июнь» сбили 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» сообщили в отделе пропаганды ГИДББ по Сыктывкару.

ДТП произошло сегодня, 3 августа, около 20:25 недалеко от остановки Телецентр. Водитель за рулем Volvo 1983 года рождения ехал по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Печорской в сторону улицы Петрозаводской. На перекрестке улиц Малышева и Октябрского проспекта он сбил 14-летнюю девочку.

В отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару пояснили, что девочка переходила дорогу вместе со своей подругой справа налево по ходу движения машин по регулируемому пешеходному переходу, но на красный запрещающий сигнал светофора.

Подросток получила травмы различной степени тяжести. Их характер уточняется. О силе удара могут говорить глубокие вмятины, которые остались на бампере.

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Сыктывкару

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Сыктывкару

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Сыктывкару

Фото отдела пропаганды ГИБДД по Сыктывкару

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