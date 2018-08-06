2018-08-06T14:12:42+03:00
Общество

Подробности утренней аварии на трассе Сыктывкар-Ухта: массовое ДТП спровоцировала девушка на Chevrolet

В результате аварии пострадала пассажирка Renault 1986 года рождения
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Наталии БешкаревойФото Наталии Бешкаревой
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Стали известны подробности утреннего ДТП у поворота на Нижний Чов, которое собрало многокилометровую пробку на трассе Сыктывкар-Ухта. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

ДТП произошло сегодня, 6 августа, примерно в 8:23, когда девушка 1990 года рождения за рулем Chevrolet NIVA ехала по Октябрьскому проспекту со стороны 1-й Промышленной в сторону улицы Урожайной.

- На регулируемом перекрестке улицы Магистральная и Октябрьского проспекта при выполнении маневра поворота налево на разрешающий зеленый сигнал светофора Chevrolet не уступил дорогу и совершил столкновение с Renault Duster. Кроссовер двигался по Октябрьскому проспекту прямо в направлении 1-й Промышленной на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

За рулем Renault находился мужчина 1982 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка Renault 1986 года рождения. Она получила закрытую травму грудной клетки, не госпитализирована. С большой вероятностью серьезных травм удалось избежать благодаря пристегнутому ремню безопасности. Девушка за рулем Chevrolet NIVA имеет стаж вождения с 2016 года.

Кроме того, за Renault двигались Daewoo Nexia и Honda. После столкновения Renault с Chevrolet, машины не успели избежать удара и тоже впечатались в Renault.

Напомним, что из-за аварии было сильно затруднено движение транспорта по трассе Сыктывкар-Эжва. Образовалась большая пробка. Проезжавшие место ДТП очевидцы заметили на месте аварии машины скорой помощи, спасательного отряда, МЧС и ГИБДД.

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