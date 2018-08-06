«Предприятие работает в штатном режиме:» арестованному директору Сыктывкарского АТП №1 нашли замену

6 Авг. 15:45 2018-08-06T15:58:58+03:00

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Заместитель директора «САТП №1» Дмитрий Чепурнов встанет во главе организации на время уголовного преследования Александра Рукавишникова, сообщают в САТП №1.

Начальник отдела эксплуатации «САТП №1» Дмирий Чепурнов возглавит автотранспортное предприятие:

- В отсутствии директора Дмитрий Викторович будет выполнять его обязанности. О назначении речи не идет, - сообщили в пресс-службе САТП №1.

В автотранспортном предприятии добавили, что громкий арест никак не повлиял на работу компании: она работает в штатном режиме.

Отметим, что в пятницу, 3 августа, был задержан директор «САТП №1» Александр Рукавишников. Его подозревают в особо крупном коммерческом подкупе, в результате которого государство потеряло 6 миллионов рублей. В субботу, 4 августа, сыктывкарский суд избрал меру пресечения для Рукавишникова: он пробудет в СИЗО до 4 октября.