В Коми 12-летняя школьница получила травму на уроке физкультуры и умерла от отека мозга

5 Авг. 19:13 2018-08-05T19:24:14+03:00

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В Прилузском районе пятиклассница получила мячом по голове на уроке физкультуры. На следующий день у нее опух глаз. Через неделю начались головные боли, тошнота и температура. Девочка впала в кому и умерла. Родители винят в смерти дочери бездействие медиков, пишет «Трибуна».

Инцидент в селе Гурьевка произошел почти три месяца назад – 15 мая, когда на уроке физкультуры Ирина Зизганова получила мячом по голове. Дома она никому не сказала о травме. Через день опух глаз, и 12-летнюю девочку повели в местный ФАП. Фельдшер по телефону проконсультировалась с педиатром в Летке и назначила девочке капли в глаза. Однако ситуация ухудшилась: у ребенка начались головные боли, она не могла двигаться и ее все время рвало.

Родители забили тревогу. Местный медработник сослалась на занятость и рекомендовала родителям ребенка самостоятельно транспортировать Ирину в Летскую больницу. Хирург лечебного заведения определил, что ситуация серьёзная, и девочку госпитализировали в районный центр – Объячево.

- В Объячевской больнице Иру положили в реанимацию. Мы просили, чтобы ее сразу везли в Сыктывкар. Врачи сказали, что якобы «город не берет», поскольку состояние у девочки не критичное. Это все было в субботу, 26 мая. В итоге по результатам обследования все-таки приняли решение госпитализировать Иру в Коми республиканскую больницу. Из Сыктывкара приехала обычная «скорая», хотя должны были выслать реанимобиль. Тем временем Ира впала кому. Утром в понедельник ее увезли, она была без сознания. Сделали операцию, но было поздно. На следующий день дочка умерла от отека мозга…- рассказывает мама ребенка.

После инцидента делом занялся Следственный отдел по Прилузскому району. Рассмотрев материалы проверки по факту смерти 12-летней девочки, следователь вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Мама умершей девочки написала заявление в прокуратуру и надеется на объективное расследование.