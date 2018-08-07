2018-08-07T10:20:56+03:00
Общество

В Сыктывкаре из-за задымления здания Минздрава пришлось эвакуировать десяток человек

Произошло задымление на третьем этаже
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Людям пришлось долгое время стоять на улицеЛюдям пришлось долгое время стоять на улицеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сегодня утром, 7 августа, в Сыктывкаре из здания Минздрава эвакуировали несколько десятков человек. Произошло задымление на третьем этаже, сообщают очевидцы.

Поводом для паники послужил дым, который быстро распространился по третьему этажу, рассказывают люди. Их рабочий день с утра не задался и пошел не по плану: вместо уютных рабочих мест горожанам пришлось стоять на улице.

- Было короткое замыкание электропроводки. Пожара не было, возгорания не было. Немного задымило, сработала сигнализация, поэтому приехали все экстренные службы, - рассказали в пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми.

На место инцидента прибыли не только огнеборцы, но и медики скорой помощи и сотрудники полиции, которые обследовали место происшествия. По словам очевидцев, доступ в здание Минздрав по Коми ограничен до 11:00.

По словам очевидцев, задымление произошло на третьем этаже Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По словам очевидцев, задымление произошло на третьем этажеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На место прибыли огнеборцы, спасатели, медики и полицеские Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На место прибыли огнеборцы, спасатели, медики и полицескиеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Люди говорят, что доступ в здание откроют только в 11:00 Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Люди говорят, что доступ в здание откроют только в 11:00Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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