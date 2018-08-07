2018-08-07T13:05:26+03:00
Общество

На старт, внимание, путешествие: связисты рассказали, что ищут смартфоны жителей Коми

Онлайн-поиском выгодных перелетов и предзаказом путешествий больше других занимаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет.
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Новая услуга оператора travel.megafon.ru – интернет-платформа по онлайн-бронированию авиабилетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов.Новая услуга оператора travel.megafon.ru – интернет-платформа по онлайн-бронированию авиабилетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов.
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Мужчины в 2 раза чаще, чем женщины, интересуются летней покупкой авиабилетов и бронированием отелей в интернете. Онлайн-поиском выгодных перелетов и предзаказом путешествий больше других занимаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Такие данные озвучили аналитики «МегаФона» за первый месяц работы сервиса «МегаФон. Путешествия».

Новая услуга оператора – интернет-платформа по онлайн-бронированию авиабилетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов. В режиме онлайн сервис сравнивает цены и подбирает оптимальные варианты для путешествий, находит самые дешевые перелеты. За каждую покупку на сайте партнера travel.megafon.ru абонент «МегаФона» получает кэшбэк – от 1 до 6% от суммы заказа в зависимости от турнаправления. Так пользователи смогут вернуть часть потраченных средств на счет телефона, банковскую карту «МегаФона» или обналичить в банкомате.

«Уже сегодня каждый второй посетитель сервиса travel.megafon.ru ищет авиабилеты, а каждый четвертый – подбирает комплексные туры для отдыха. Среди наиболее популярных направлений: Сочи, Крым, Испания и Грузия. Интересно, что 60% аудитории «МегаФон. Путешествия» со смартфонов подбирают варианты для отдыха и лишь каждый третий смотрит тур с компьютера», — рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.

Среди партнеров сервиса «МегаФон. Путешествия» – Aviasales, Ostrovok, Aviakassa, Ozon Travel, OneTwoTrip и многие другие. В ближайшее время услуга позволит также в онлайн-режиме бронировать ж/д и автобусные билеты, оформлять туристические страховки с автоматическим зачислением процента от покупки на счет абонента «МегаФона». Подробнее на сайте travel.megafon.ru

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