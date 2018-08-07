Из-за непогоды на оживленном перекрестке в Сыктывкаре сломался светофор: проезд затруднен

СЕГОДНЯ 14:25 2018-08-07T14:38:50+03:00

По словам читателей «КП в Коми», это произошло из-за молнии

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На перекрестке Октябрского проспекта и улицы Печорская вышел из строя светофор. Из-за этого движение на трассе было затруднено, сообщают очевидцы порталу «Комсомольская правда в Коми».

Светофор на перекрестке с одним из самых насыщенных трафиков сломался сегодня, 7 августа. По словам читателей «КП в Коми», это произошло из-за молнии, которая угодила в телевышку. В отделе пропаганды ГИБДД отметили, что одна из причин выхода из строя — ветка, упавшая на светофор:

- На место выехали два экипажа ГИБДД. Предупреждаем водителей, чтобы они руководствовались сигналами инспектора, регулирующего движение, и были внимательны, - сообщали в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Как отметили в управлении информации администрации столицы, светофор не работает из-за неполадок в электросетях. Как только специалисты устранят причину поломки и подадут электричество, то работа светофора восстановится.