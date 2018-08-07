В Сыктывкаре орудует шайка цыганок мошенниц: они обворовали двух бабушек.

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-07T13:07:21+03:00

80-летние бабушки обратились в полицию с сообщением, что их обокрали

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В Сыктывкаре две цыганки обворовали пожилых горожанок. Они под предлогом замены газового оборудования заговорили старушек и унесли их золотые украшения, сообщает пресс-служба УМВД по Коми.

80-летние бабушки обратились в полицию с сообщением, что их обокрали. Из квартиры женщин пропали деньги и золотые украшения на общую сумму 36 тысяч рублей. Оказалось, что накануне бабушек посетили две цыганки. Они пытались продать пожилым горожанкам газовое оборудование и, по всей вероятности, стянули украшения и деньги.

Приметы разыскиваемых:

- Женщина среднего роста, худощавого телосложения, на вид 30-40 лет. Была одета в светлый плащ длиной до колена с капюшоном, темные брюки, темные туфли. На голове бейсболка синего цвета со светлыми вставками. Через плечо была перекинута сумка.

- Женщина среднего роста, среднего телосложения, на вид 30-50 лет. Волосы короткие убраны в хвост на затылке. Была одета в светлый плащ длиной до колена с капюшоном с пуговицами темного цвета. Брюки темного цвета. На ногах обувь белого цвета. При себе имела темную женскую сумку.

- Женщина среднего роста, среднего телосложения, на вид 30-40 лет. Волосы убраны в пучок на затылке. Была одета в темную ветровку с капюшоном бордового цвета, бордовую юбку длиной ниже колена с широкими светлыми полосами по бокам, на ногах вьетнамки. При себе имела темную женскую сумку.

Всем, кто располагает какими-либо сведениями о лицах, возможно причастных к кражам, просьба сообщить информацию в УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам: 8(8212) 28-26-00, 28-26-01 или 02.